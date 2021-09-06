طريقة التوظيف في منصة بحر للعمل الحر والشروط والمستندات بالمملكة

طريقة التوظيف في منصة بحر للعمل الحر والشروط والمستندات خدمة الوصول إلي الكفاءات المميزة، تحت مسمي بحر، ليستفيد منها كل منشآت القطاعين الحكومي والخاص، ثم الأفراد من أصحاب المهارات، دعما منها للمبادرات لتطوير القطاع الخاص، وتتميز خدمة بحر بتوفير عدد من المهام للمشاريع بمختلف التخصصات، تطوير المواقع، تطبيقات الهاتف الجوال، الترجمة، الكتابة، التصاميم، المبيعات والتسويق، خدمة العملاء، إدارة الشبكات، تحليل البيانات، الهندسة والتخطيط، ثم توفر للفرد المستقل بيئة عمل متكاملة، أضافه المشروع، والتقديم عليه، وخاصية تقييم العمل، ويجب التعرف علي الشروط وكيفية الاستفادة من المنصة، ويجب قراءة الشروط جيدا للتعرف علي المنصة واحتفظ بالشروط، ثم انه باستخدامك للمنصة فانك تؤكد قبولك لأحكام وشروط الاستخدام، وفي حالة عدم موافقتك علي الشروط لا تشترك بالمنصة. كيفية التقديم بالخطوات لحساب في البوابة الوطنية للعمل بمنصة طاقات بالمملكة.

طريقة التوظيف في منصة بحر للعمل الحر والشروط والمستندات

كيف تعمل على منصة بحر؟

يقتصر العمل في المنصة علي المواطنين السعودين فقط، من الفئات العمرية التي تزيد عن 15 سنة، من أجل التسجيل في المنصة كشخص يعمل لحسابه الخاص، أما بالنسبة لأصحاب الأعمال، فان الخدمة متاحة للسعودين والمقيمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن للسعودين فقط العمل علي منصة بحر بالمملكة، اتبع الخطوات التالية:

سجل علي المنصة كعامل مستقل. ثم العمل المراد، كتابة معلومات عن المهنة. تعبئة معلومات الاتصال، معلومات الإقامة، الحساب المصرفي. بعد إنشاء الحساب، تبدأ خطوة العمل. تتصفح المشاريع المعلنة علي البوابة. يختار العميل أفضل العاملين لحسابهم الخاص الذي يراه مناسبًا لإكمال الخدمة المطلوبة. ثم أبدا بإكمال المشروع المطلوب. تسليم المشروع للعميل. الحصول علي التأكيد باستلام المشروع. تحويل المقابل المالي للحساب المستقل.

التسجيل في منصة بحر

خدمة التسجيل علي منصة بحر الإلكترونية للعمل الحر بالمملكة، متاحة لجميع الأفراد والمواطنين والمقيمين، واتبع الخطوات:

الدخول إلي منصة بحر الإلكترونية. ثم قم بالتسجيل للدخول إلي المنصة. ادخل البريد الإلكتروني، كلمة المرور، بعد ذلك إنشاء حساب. ادخل بياناتك الشخصية بطريقة صحيحة. ثم عرض المهارات والخبرة، اكتب الإحداثيات، الخبرات التربوية. اختر المهنة التي تعمل بيها، تعبئة جميع البيانات المطلوبة. بيانات الحالة المالية، وطريقة المعاملة المالية. النسخ الاحتياطي للبيانات.

فوائد العمل على منصة بحر

اعتماد جميع المسجلين على بحر من خلال منصة ابشر. ثم يمكن للعميل تقسيم مشروعه إلى عدة مراحل. يسمح للعميل بالدفع بطرق مختلفة، الفيزا، ماستر كارد. ثم يقدم ميزة تحويل الرصيد إلي الحساب المصرفي. تتيح المنصة إمكانية الحصول على عطاءات تنافسية للمشروع في فترة زمنية قصيرة.

طريقة التسجيل والشروط المطلوبة في منصة جدارة بالمملكة 1443

نظام مكافآت منصة بحر

الشارة البرونزية: يحصل المحترف المستقل عليها عندما يكمل مشروعه الأول على المنصة. ثم الفضية: عندما يكمل 5 مشاريع علي المنصة. الذهبية: عندما ينهي 15 مشروع علي المنصة. البلاتين: عندما يكمل 20 مشروع. ثم العميل الفائق: عندما يتم 30 مشروع ويحصل علي مكافآت تسعة أعشار من الذي تقدمه.

شروط التسجيل في منصة بحر