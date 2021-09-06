قروض بنك الراجحي كيف يتم الحصول عليه والشروط الخاصة به

يقدم مصرف الراجحى العديد من الخدمات المصرفية لجميع عملائها ، ويقوم ايضا مصرف الراجحى بتقديم تمويل شخصي للأفراد قد يتم وصول مبلغ التمويل إلى 2.000.000 الف ريال سعودى ، ويمتاز تمويل الراجحي بأنه يمكن صرفة للاغراض الشخصية الخاصة بالافراد وايضا يمتاز بانه يمكن ان يتم الحصول عليها بصورة إلكترونية من خلال الرابط المختص لمصرف الراجحى ويقوم بتقديم سيولة قد تكون كبيرة او صغيرة قد تتناسب مع جميع فئات المجتمع ، ومن خلال مقالتنا عبر موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا شروط الحصول على تمويل مصرف الراجحى وقد تكون كالاتى

الشروط الخاصة للحصول على مصرف الراجحي بدون مرتب

للمتقدم يجب ان يكون الراتب الخاص بة لا يقل عن 2000 ريال سعودى ، وايضا باضافة بأن لا يقل عمر المستفيد الذى يحصل على القرض عن 25 عاما ولا يزيد عن 55 عاما .

ندما يتم الانتهاء من التقدم مباشرة يتم صرف التمويل للأفراد خلال 30 دقيقة ، ويتم التساهل مع الاجراءات المصرفية لجميع عملائها سواء كانو سعوديين او غير سعوديين .

العميل سواء كان سعوديا أو مقيم داخل المملكة العربية السعودية لا بد من حصوله على تمويل الراجحي ، وأضاف ايضا أن تكون أعلى حد خاص بتمويل مصرف الراجحى يكون من اجل السداد ويكون خمس سنوات واقل مدة عام واحد .

بالنسبة لموظفى البنوك يتم حصولهم على القرض بحد معين يبدأ من 500000 الف ريال سعودي ، ومن ناحية الأطباء يتم السماح بالتمويل بحد معين يصل الى 50000 ريال سعودي حتى مليون ريال سعودي .

طريقة التقديم على قرض بنك الراجحي بدون مرتب

هناك خطوات يجب اتباعها لكل من يرغب فى التقدم على قرض شخصي من مصرف الراجحى وهى كالاتى :

يجب أولاً الدخول الكترونياً من خلال الرابط الخاص مصرف الراجحي. ثم لا بد من تسجيل جميع البيانات المطلوبة ويجب أن تكون صحيحة . عندما يتم التأكيد من سلامة البيانات المطلوبة يتم الموافقة مباشرة على القرض الذي تم تقديمه للبنك . وعندما يتم الموافقة على القرض يجب أن يتم التواصل مع خدمة العملاء .

وفى النهاية قد نكون عرضنا لكافة متابعينا شروط الحصول على مصرف الراجحي بدون مرتب وايضا طريقة الخاصة بالتقديم على قرض بنك الراجحى بدون مرتب ونتمنى ان تنال اعجابكم .