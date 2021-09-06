من هنا.. منصة الاختبارات المركزية 1443 لتطوير مهارات الطلاب عبر منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة تم إطلاق منصة الاختبارات المركزية 1443 والتي يمكن أن يسجل بها الطلاب الآن لتطوير المهارات الخاصة بهم وذلك من خلال منصة مدرستي التعليمية والتي تم إطلاقها بالمملكة منذ ما يقارب من عامين مضوا في المملكة العربية السعودية وذلك تزامنا مع انتشار وباء كورونا وغلق المدارس في كافة أنحاء المملكة وعلمت وزارة التعليم على تدشين التعليم الإلكتروني واستطاعت المنصات التعليمية أن تثبت مكانتها بجدارة في المجتمع التعليمي، وقدمت منصة مدرستي العديد من الخدمات الطلابية والتعليمية التي لا غني عنها في التعليم الإلكتروني، وعملت وزارة التعليم على تطوير تلك المنصات لتقديم شرح الكوادر التعليمية لجميع المراحل التعليمية داخل المملكة.

منصة الاختبارات المركزية 1443

وأعلنت وزارة التعليم السعودية عن إمكانية التسجيل في الاختبارات المركزية من جانب الطلاب وذلك من أجل أداء الاختبارات والتي تعمل على تطوير مهارات الطلاب على المستويات المختلفة، وذلك من خلال الدخول على منصة مدرستي وسوف يتم التواصل مع الطلاب وإعلامهم بمواعيد الاختبارات، ويتم بعد ذلك تقديم النتائج إلى المعلم لكي يكون على دراية بمستوى القدرات الخاصة بالطلاب، ويأتي ذلك ضمن خطة المملكة لتطوير التعليم والاهتمام بالطلاب والمعلمين.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي

يمكن لجميع الطلبة والطالبات المقيدين بمختلف المراحل التعليمية التسجيل في منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات الآتية:

ادخل على الرابط الإلكتروني للمنصة من هنا.

اختر بند تسجيل حساب جديد.

ادخل كافة البيانات التي يطلبها الرابط، مثل اسم الطالب ورقم الهوية الخاصة به.

ادخل المرحلة التعليمية المقيد بها الطالب.

ادخل اسم المستخدم وكلمة مرورك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

بعد الانتهاء من إدخال البيانات اضغط على كلمة تسجيل.

وبذلك تكون قد قمت بالتسجيل على المنصة، يمكن الدخول عليها والاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها المنصة والتي سنذكرها لكم فيما يلي.

خدمات منصة مدرستي التعليمية

تقدم المنصة عددا من الخدمات الطلابية الهامة لجميع طلاب المراحل التعليمية المختلفة وتلك الخدمات تتمثل في التالي: