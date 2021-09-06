وظائف الدفاع المدني 1443 للتقديم على الوظائف الحالية تعرف عليها الآن

وظائف الدفاع المدني 1443 ، بعد إعلان المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب القبول للتسجيل على رتبة جندي فتصدرت كيفية التسجيل في الدفاع المدني مؤشرات البحث في جوجل، وذلك خلال الساعات القليلة التي مضت، وبحث السعوديون والمقيمين بالمملكة العربية السعودية في الساعات القليلة الماضية، عن كيفية التقديم على تلك الوظائف التابعة لوزارة الداخلية السعودية. وفي تلك المقالة رواد موقع ثقفني نطلعكم على رابط التقديم الدفاع المدني 1443 الرسمي وطريقة التقديم فتابعونا في الأسطر القادمة.

وظائف الدفاع المدني 1443

لقد حدد الدفاع المدني ما يقرب الـ4 شروط للتطوع و9 التزامات من أهمها :

يجب الحضور بل والانتظام أثناء قيام الدورات التدريبية.

كما انه قد أكد الدفاع المدني عبر موقعه الإلكتروني أن من أهم شروط التطوع الجنسية السعودية.

وبالطبع يجب ان يكون لائقاً طبياً لكي يقوم بأعمال الدفاع المدني .

أن يكون لائقًا طبيًا للقيام بأعمال الدفاع المدني.

ألا يتعارض العمل الأساسي مع التطوعي

أما بالنسبة للأجر فيحتسب الأجر عند الله وفق ما قاله الدفاع المدني.

كما أن لا يقل سنه عن الـ18 عام ولا يزيد عن الـ60 عام

ان يجتاز المتطوع كل الاختبارات التي ستتم له وأيضاً المقابلات الشخصية.

ألا يكون المتطوع للتسجيل مطلوب في أي قضايا تمس الشرف والأخلاق (جنائية أو أخلاقية)

كيفية التسجيل في وظائف الدفاع المدني 1443

في البداية يجب الدخول على رابط التقديم الدفاع المدني 1443 وزارة الدفاع المدني.

وزارة الدفاع المدني. ثم تقوم باختيار الوظيفة التي ترغب بالتسجيل بها.

يجب قراءة الشروط والأحكام جيداً.

تحديد الوظيفة التي تناسب المؤهلات الخاصة بك في الأكاديمية.

كذلك يجب إدخال كافة البيانات بدقة

الضغط على حفظ.

وجدير بالذكر انه قد أعلنت الإدارة العامة للدفاع المدني أن التقديم كله والإتاحة كلها على رتبة جندي فقط لا غير كما أنها قد اشترطت -إدارة الدفاع المدني- ان يكون المتقدم لهذه الوظائف سعودي الجنسية ومقيم بداخل المملكة، كما اشترطت الإدارة العامة للدفاع المدني ان يكون المتطوع لائق طبياً، وان يجتاز المتقدم جميع الاختبارات كما ذكرنا آنفاً

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