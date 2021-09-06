رابط التسجيل في برنامج ريف لربات البيوت 1443 عبر Www reef gov sa التسجيل وتعرف على طريقة التسجيل في دعم ريف

رابط التسجيل في برنامج ريف ، تتزايد عمليات البحث مؤخرا في المملكة العربية السعودية من قبل الأسر الريفية وربات البيوت والمزارعين عن طريقة التسجيل في دعم ريف . وذلك لكي يتمكنوا من الحصول على الدعم المادي الذي تقدمة الحكومة في المملكة العربية السعودية للأسر الريفية المتوافرة فيهم شروط التسجيل في دعم ريف . والهدف الرئيسي من تقديم هذا النوع من الدعم المادي للمزارعين هو مساعدتهم لتحسين جودة وكمية المحاصيل الزراعية. وأيضا لتوفير حياة كريمة لهؤلاء المزارعين. واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم رابط وطريقة تسجيل الدعم الريفي للاسر المنتجة في السعودية. فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

رابط التسجيل في برنامج ريف

إذا كنت من المزارعين اللذين يريدون التسجيل في الدعم الريفي . يمكنكم ذلك بكل سهولة عن طريق رابط التسجيل في برنامج ريف الذي سوف نرفقه لكم الآن. وعن طريق إتباع هذه الخطوات البسيطة :

أولا يجب عليك الدخول إلى بوابة ريف تسجيل الدخول عن طريق شبكة الأنترنت .

عن طريق شبكة الأنترنت . أضغط على ( طلب الدعم ) .

سوف يطلب منك الموقع بعض البيانات التي تخص المستفيد. يجب عليك إدخالها بشكل صحيح .

كما يجب عليك الضغط على خيار التسجيل .

كتابة رقم الحساب المصرفي للمستفيد .

أنقر على أيقونة ( التسجيل الآن ) .

سوف تصلك رسالة نصية على هاتفك بها كلمة المرور المؤقتة لحسابك الشخصي .

ادخل كلمة المرور في مكانها المخصص .

ادخل رقم الحساب المصرفي بشكل صحيح .

ثم أنقر على أيقونة حفظ .

شروط دعم ريف لربات البيوت 1443

قبل قيامك بالتسجيل في بوابة الدعم الريفي . يجب توافر شروط الدعم الريفي في المتقدم لكي يتمكن من التسجيل بشكل ناجح. وهذه هي شروط التسجيل في الدعم الريفي للعاطلين وربات البيوت :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

كما يجب أن يكون سن المتقدم لا يقل عن أثنين وعشرون عاما .

يجب أن يكون المتقدم يعمل في أحدي المهن الذي حددها البرنامج. أو أن يكون مشرفا مباشرا .

يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي .

كما يجب ألا يتجاوز عدد برامج الدعم عن ثلاثة برامج .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط التسجيل في برنامج ريف لربات البيوت 1443 عبر Www reef gov sa التسجيل . كما قدمنا لكم أيضا طريقة التسجيل في دعم ريف .