تمويلك نقدى فورى بدون كفيل وأجل سداد أول قسطين بشروط سهلة ومتطلبات بسيطة

تمويلك نقدى فورى بدون كفيل ، تمويل شخصي مميز يكون موضع بحث من قبل الكثير من العملاء بالمملكة ، الراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وقد عملت شركة اليسر علي توفير عروض تمويلية متميزة تلبي احتياجات جميع العملاء من كافة الشرائح الاقتصادية بالمملكة ، وجاءت شركة اليسر للإجارة والتمويل كواحدة ضمن مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التمويل بالمملكة ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من عروض تمويلية متميزة لقطاع الأفراد والشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة داخل المملكة العربية السعودية.

تمويلك نقدى فورى بدون كفيل وأجل سداد أول قسطين من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل كاش وفورى بدون كفيل وبدون رسوم ، أحد منتجات التمويل الشخصي الميسر المتاح لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ، كما توفر الشركة للعملاء إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من الأقساط الشهرية المستحقة لسداد مبلغ التمويل ، وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي العملاء ، وتوفر الشركة أيضاً للعملاء السيولة النقدية التي يحتاجون إليها بشروط سهلة وغير معقدة بالإضافة إلى متطلبات بسيطة لاستكمال الطلب ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي تم تصميمه من شركة اليسر ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من تمويل شركة اليسر. تمويل شركة اليسر لا يحتاج إلى رسوم إدارية. يتميز قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل أنه بدون أجور وكالة. تقدم شركة اليسر من خلال هذا المنتج مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي. لا يشترط أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل. توفر الشركة للعملاء إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من الأقساط الشهرية المستحقة لسداد مبلغ التمويل. تقدم شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء خيارات عديدة للسداد لتقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة تصل حتي 36 شهر.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل

وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية عدة طرق يمكن من خلالها التقديم على طلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا رسوم ، والاستفادة من إمكانية تأجيل سداد أول قسطين من الأقساط الشهرية المستحقة لسداد مبلغ التمويل ، حيث يمكن التقديم على الطلب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، والدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة لاستكمال الطلب ، كما يمكن التقديم على طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل ولا رسوم من خلال زيارة أحد فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، وتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال الطلب.

الأوراق والمستندات اللازمة للاستفادة من عرض تأجيل سداد أول قسطين من شركة اليسر