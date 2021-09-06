نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية الوطنية صندوق التنمية العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية هو أمر اصبح بإمكان جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عنه بطريقة سهلة و بسيطة، و من المعروف أن صندوق التنمية العقاري هو من أهم الجهات الحكومية التي تعمل علي تقديم الخدمات الالكترونية، و الذي تم تأسيسه عام 1975 ميلادية، و هو صندوق مؤسس ليس غرض الأرباح و إنما لأغراض تنموية و خدمة تعمل علي تطوير المجتمع، حيث يساعد الصندوق في تطور الاستثمار بجانب توفير فرص لتملك وحدات سكنية للشباب، و يعتبر الصندوق العقاري من أفضل 15 مصلحة حكومية التي تعمل علي تقديم الخدمات بشكل إلكتروني، له دور تمويلي كبير في مختلف مدن و مناطق و محافظات المملكة العربية السعودية، حيث يقوم الصندوق العقاري بمنح القروض التمويلات المختلفة للمواطنين المستفيدين من الصندوق، كما يقوم الصندوق بتقديم العديد من الخدمات مثل الحصول علي استشارة عن طريق خدمة المستشار العقاري، إصدار الفواتير بشكل دوري، الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية، الحصول علي صورة من الصكوك، طلبات إخلاء الطرف و غيرها من الخدمات التي تعمل علي توفير الوقت و الجهد علي المواطنين، أما عن القرض العقاري هي عبارة عن قروض تم الإعلان عنها في بداية العام الميلادي الجديد 2021 ميلادية، حيث تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الدعم العقاري لدي البنوك و المؤسسات، و يتم الإعلان عن 10 ألاف قرض تمويل عقاري للمواطنين المستفيدين من حملة سكني 2021، و هي نسبة تمثل 75% من إجمالي قوائم الانتظار علي أن يتم الحصول علي القرض لجميع المستوفون شروط الدعم فقط، كما قامت وزارة الإسكان السعودي بالعمل علي توفير العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين و المقيمين في المملكة و من ضمن تلك الخدمات الاستعلام عن القرض العقاري من خلال الموقع الخاص بالوزارة و ذلك توفيراً علي المواطنين من إهدار الوقت و المجهود عند الاستفسار أي خدمة يرغب بها المواطن.

مميزات القروض العقارية من صندوق التنمية الاجتماعية

يقوم صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من القروض للمواطنين المستثمرين علي حد سواء، فهناك تمويل سكني مدعم، بالإضافة إلي دعم للأراضي السكنية بما يتوافق مع قدرات كل مواطن والأخر، كما يقوم الصندوق بتوفير دعم للوحدات السكنية المكتملة البناء،أما عن مميزات القروض العقارية المقدمة من صندوق التنمية الاجتماعية، فهناك العديد من المميزات الذي يوفرها صندوق التنمية الاجتماعية لجميع عملاؤه و من أهم تلك المميزات ما يلي:

يمكن للمواطنين الحصول علي تمويل عقاري بمبلغ يقدر ب500 ألف ريال سعودي كحد أقصي.

يمكن للمتقدم للحصول علي القرض أن يتم تصغير مدة الانتظار للحصول علي التمويل من عشرة سنوات إلي خمس سنوات.

من أهم مميزات القرض العقاري انه مكن للعميل أن يتنازل عن القرض لاحد أفراد أسرته علي أن يكون هذا الفرد احد أقاربه من الدرجة الأولي.

في حالة وفاة العميل لا قدر الله يتم إعفاء أقاربه من تسديد القرض و كذلك في حالة الإصابة بالعجز الكلي نتيجة إصابة أو مرض.

الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري

صندوق التنمية العقاري يعمل علي تقديم العديد من الخدمات إلي المواطنين المستفيدين من منها و هي كالتالي:

خدمات عامة.

خدمات المواطنين.

خدمات مؤسسات التمويل المدعوم” استعلامات الممولين عن المستفيد – معلومات طلبات المدعوم- الاستعلام عن حالة المستفيد مع المدعوم- الاستعلام عن أحقية الحصول علي قرض مدعوم”.

تحديث البيانات الشخصية.

إصدار الفواتير بشكل دوري” مبلغ حال – مبلغ متأخر- مبلغ معجل”.

إصدار إيصالات السداد و إخلاء الطرف.

إلغاء أو تفعيل طلبات الحسم.

تلقي أو تقديم الاستشارات.

إنشاء حساب + خدمة النفاذ الوطني الموحد.

المستشار العقاري.

حاسبة الدعم.

اعرف دورك.

طلب صرف دفعة.

مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة.

الكفالة.

الحصول علي صورة الصك.

رقم صندوق التنمية العقاري

قد قام صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية بالعمل علي توفير رقم موحد يمكن لجميع المواطنين الاتصال علية حيث يقوم خدمة العملاء الرد علي المواطنين في حالة الاستعلام عن أي طلب وهو: 199088 .

. يمكن للمواطن إنشاء حساب خاص علي الصفحة الرسمية لصندوق التنمية العقاري والدخول إلي الحساب في أي وقت بدون إهدار الوقت أو المجهود.

الاستعلام عن القرض العقاري و شروط الحصول علي قرض

قد أشار صندوق التنمية العقاري إلي أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول علي القرض و هي كالتالي:

يقتصر هذا القرض علي السعوديين فقط .

يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي القرض عن 20 عاماً و ألا يزيد عمره عن 70 عام وقت التقديم.

يجب أن يكون المتقدم من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي أو العسكري فقط.

يجب عليك توفير الأوراق و المستندات المطلوبة لحصول علي القرض.

يجب أن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول .

يجب ارفاق صورة من صك الملكية و موافقة البلدية.

الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل

قد أشار صندوق التنمية العقاري إلي أن هناك بعض الأوراق و المستندات التي يجب علي العميل تقديمها للحصول علي القرض وهي كالتالي:

الأوراق الخاصة بإحداثيات الموقع الخاصة بالأرض.

الأوراق و المستندات الرسمية التي تؤكد موافقة البلدية من بناء الأرض.

ارفاق طلب رسمي لصندوق التنمية العقاري.

الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية

من خال المقال يمكنك الاطلاع عن المقال الخاص باستمرار القروض العقارية المدعومة من الصندوق، قد قامت المملكة لعربية السعودية في عام 1974 ميلادية من اصدرا مرسوم ملكي يحتوي علي العديد من التوصيات الخاصة بموضوع الإسكان و صندوق التنمية العقارية، و قد تم إنشاء المقرر الرسمي لصندوق التنمية الاجتماعية في مدينة الرياض و يعتبر الصندوق من أهم و أكبر المؤسسات المالية التي تعمل علي تقديم العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين، و بعد إنشاء المقر في مدينة الرياض قد تم التوسع و الانتشار في مختف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية حيث قد تم تأسيس 40 مكتب فرعي تابع للصندوق، و الهدف من وجود هذه المكاتب هو ضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين في جميع أنحاء المملكة، و قد قام صندوق التنمية العقاري بالعمل علي توفير خدمة و هي الاستعلام عن رقم الطلب عن طريق الإنترنت، أما عن خطوات الاستعلام فهي كالتالي:

الدخول لي الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقارية.

الضغط علي أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

يجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة لها .

الضغط علي أيقونة استعلام.

استعلام عن الصندوق العقاري برقم السجل المدني

هناك بعض الخطوات البسيطة والسهلة التي يجب على المواطن اتباعها عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية وهي كالتالي:



الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بالصندوق التنمية العقارية.

يجب علي المستخدم كتابة الاسم وكلمة المرور الخاصة به في الخانة المخصصة لذلك.

كتابة الرمز المائي الذي يظهر أمامك علي الشاشة.

في خانة الاستعلام يتم الانتظار حتي تتم عملية الدخول.

إضافة البيانات المطلوبة من قبل النظام.

يجب كتابة رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لذلك.

يجب الانتظار قليلاً حتي تظهر نتائج قبول أو رفض طلب التمويل المطلوب، في حالة الرفض يمكن المحاولة مرة أخري.

طريقة التسجيل في البنك العقاري

الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بصندوق التنية العقاري.

الضغط علي أيقونة ” تسجيل”.

يجب عليك كتابة جميع البيانات الخاصة بك عن الدخل و الأسرة مع التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح.

بعد كتابة البيانات الخاصة بط يجب الضغط علي تسجيل لتفعيل حسابك.

المستندات و الأوراق المطلوبة للحصول علي القرض العقاري

أشار صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية إلي ضرورة ارفاق بعض المستندات و الأوراق للحصول علي القرض وهي كالتالي:

يجب ارفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية علي أن تكون سارية المفعول.

يجب تقديم طلب إلي صندوق التنمية العقاري يحتوي علي جميع بيانات المتقدم لطلب القرض.

إحضار صك ملكية وصورة واضحة له.

ارفاق مستندات إحداثيات موقع الأرض.

يجب إحضار موافقة من البلدية ليتم البناء علي الأرض.

طريقة الاستعلام عن رقم الطلب

يتم الضغط علي أيقونة “خدمات المواطنين”.

يجب اختيار خدمة ” اعرف دورك”

يقوم المواطن برقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لها مع التأكد من كتابة الرقم بشكل صحيح.

يجب الضغط علي أيقونة بحث.

سوف يتم انتقالك إلي صفحة جديدة ، بها كافة البيانات الخاصة بطلب قرض التمويل .

يمكن الاستعلام عن رقم الطلب عن طريق الاتصال بخدمة العملاء الموحد لصندوق التنمية العقاري في المملكة.

كما يمكن الاتصال بشكل مباشر مع الموظفين المسؤولين في صندوق التنمية العقاري.

طريقة الحصول علي إخلاء طرف من قبل الصندوق العقاري

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب أن يقوم بها الأفراد الراغبين في الحصول علي إخلاء طرف من الصندوق العقاري وهي كالتالي:

يجب زيارة موقع صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية.

يحب علي العميل كتابة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

الضغط علي تبويب إخلاء طرف من صندوق التنمية العقارية.

يقوم الموقع بتحديد دقة البيانات من عدمه وبعدها يتم الموافقة علي إخلاء الطرف.

طريقة التواصل مع صندوق التنمية العقارية بالمملكة

أصبح بإمكان المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية من التواصل مع صندوق التنمية العقاري من خلال الاتصال علي الرقم الموحد الذي تم تخصيصه من قبل الصندوق وهو: 199088، وقد أشار الصندوق إلي أنه في حالة الاتصال بالرقم الموحد فان خدمة العملاء ستقوم بالرد علي جميع الأسئلة و الاستفسارات الخاصة بك كما يمكنك من خلال الاتصال علي الرقم الموحد الاستعلام عن جميع الخدمات التي يقدمها الصندوق ومن بينها الاستعلام عن القرض العقاري.

و بهذا قد نكون وصلنا لي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم طريقة الاستعلام عن القرض العقاري برقم الهوية الوطنية ، والخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقاري للمواطنين في المملكة العربية السعودية بجانب الشروط و الأوراق اللازمة للحصول علي القرض ، وطرق التواصل مع الصندوق في حالة الاستفسار أو وجود شكوي ما.