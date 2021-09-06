الراجحي السعودي يُقدم إعفاءًا من سداد القروض تعرف علي الشروط والتقديم

الراجحي السعودي يُقدم إعفاءًا من سداد القروض، حيث يقدم مصرف الراجحي إعفاءً لعملائه من سداد القروض وفق عدد من الضوابط والحكام التي يطلبها البنك، فقد أصدر بنك الراجحي ذلك القرار بعد إصدار أمر من الديوان الملكي، وذلك لكل من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الغير قادرين علي سداد أقساط المديونة عليهم الخاصة بالقرض الذي سبق وحصل عليه من أي فرع من فروع الراجحي في المملكة العربية السعودية.

نستعرض لكم متابعينا وزوار موقعنا الكرام “موقع ثقفني الإخباري” في ضوء ما يقدمه من خدمات عامة وأخبار تهم جميع المواطنين والمقيمين السعودية شروط الحصول علي الإعفاء المقدم من مصرف الراجحي والإعفاء من سداد المتبقي من الأقساط.

شروط الحصول علي إعفاء من بنك الراجحي2021

يقدم مصرف الراجحي قروضه وتمويلاته الشخصية والعقارية وفقاً لتوافر عدد من الضوابط والشروط التي يشترطها علي العميل عند التقديم، فقد استعرضنا لكم متابيعنا الشروط التي يشترطها بنك الراجحي كي يتم الحصول علي تمويل شخصي أو أي خدمة من خدمات البنك، وأيضاً حدد المصرف عدد من الشروط لكي يتم إعفاء العميل من سداد الأقساط، فتلك الشروط علي النحو الآتي:

إذا تعرض العميل لعجز دائم لا قدر الله تعالي يعجزه عن سداد أقساط التمويل.

في حالة حدوث إعاقة بدنية.

إذا توفي المقترض لا قدر الله دون حالات استثنائية كا: كحالات الانتحار. الوفاة نتيجة السباق أو المسابقات وألعاب المغامرات واللعاب الخطيرة. الوفاة نتيجة حدوث كارثة طبيعية. الوفاة نتيجة استخدام الأسلحة الآلات الحادة. الوفاة نتيجة شرب المخدرات والكحوليات. وحالات أخري قد ذكرناها من قبل في مقال سابق عبر موقعنا.



طريقة التقديم للحصول علي إعفاء بنك الراجحي