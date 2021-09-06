خطوات تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية 1443 وشروط التسجيل في البرنامج

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طريقة تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية 1443 يعد ذلك واحد من ضمن أكثر الأشياء التي تهم الكثيرمن المستفيدين من التأهيل ويقومون بالبحث عنها بكثرة علي شبكة الأنترنت وذلك لأن يقومون بعملية التحديث للبيانات الشخصية من أجل أن يتم استمرار صرف إعانة التاهيل شهرياً لجميع المستفيدين في المملكة.
تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية 1443
إعانة التأهيل الشامل هي واحدة من ضمن المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية إلي المواطنين في المملكة الذين لديهم اعاقة جسدية ضد العمل أو الفئات ذو الاحتياجات الخاصة وذلك لأن يتم توفير لهم مصدر من الدخل الشهري يساعدهم علي القدرة علي الانفاق وأيضاً تحسين مصدر الدخل والتأهيل للعمل.
شروط التسجيل في التأهيل الشامل
وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم الحصول علي البرنامج حيث تكون هذه الشروط وفقاً للأتي:
- يشترط أن يكون المتقدم للحصول علي هذا البرنامج مواطن سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المتقدم للبرنامج من ذو الاحتياجات الخاصة.
- أن يكون غير قادر علي العمل في المملكة العربية السعودية.
- لابد من أن يكون عمر المتقدم لا يتخطي 45 عاماً في وقت حدوث الاصابة.
- لابد من ان لا يزيد مصدر الدخل الخاص به عن 4000 ريال.
- يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- أن لا يكون له مشروع تجاري في المملكة.
طريقة تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية 1443
تستطيع القيام بعملية تحديث البيانات الشخصية الخاصة بك في البرنامج عن طريق القيام بمجموعة متعددة من الخطوات وتتلخص تلك الخطوات في النحو التالي:
- الذهاب إلي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية للموقع الخدمات الإلكترونية.
- اختيار التأهيل الشامل من القائمة.
- بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية الخاصة بك في المربع المخصص لها.
- تقوم بالنقر علي زر التالي.
- يتطلب منك إدخال البيانات الجديدة.
- بعد ذلك الضغط علي زر التحديث.
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