نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في منصة تطوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر العمل التطوعي أحد أهم مميزات المجتمعات البناءة وما يحث عليه من ترسيخ لقيم التعاون والإنسانية ودعم لتوحيد الصف ورفع المعاناة عن المحتاجين ومد يد العون لغير القادرين، وما يقدمه من بذل للعرق والمجهود وإحساس بالانتماء للمكان وترسيخ لعلاقة الشعوب بمجتمعاتهم وتعبير عن الانتماء في صورة خلاقة ، ومن منطلق حرص المملكة العربية السعودية علي إرساء تلك المعاني وترسيخ تلك المفاهيم لدي الأجيال الحالية والقادمة ومن منظور رؤية المملكة 2030 فقد قامت وازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بطرح منصة إلكترونية جديدة للعمل التطوعي تحت مسمي منصة تطوع لتمكين الأفراد من الجنسين والهيئات علي كافة أحجامها وتوجهاتها من الاشتراك في منصة تطوع لتقديم العمل والدعم التطوعي والانخراط المجتمعي ورفع مستوي الانتماء لمقدرات الوطن لديهم كما نعرض لكم طريقة التسجيل في منصة التطوع الصحي و التسجيل في منصة العمل التطوعي و طريقة التسجيل في منصة التطوع وزارة الموارد البشرية ، و شروط التطوع في وزارة الصحة.

خطوات و طريقة التسجيل في منصة التطوع

ويساهم العمل التطوعي في توفير موارد وطاقات بشرية تدعم الحكومات في إنجاز العديد من المهام في وقت قياسي وتوفر الكثير من النفقات فضلاً عن إرساء عادات النظافة العامة والحرص علي منشآت وممتلكات ومقدرات الوطن لدي الأفراد والمجتمعات مما يسهم في التقدم ورفع مستوي الثقافة العامة لدي الجمهور ، والعمل التطوعي هو أحد أبرز السمات المميزة للمجتمعات الحيوية، وذلك لما يقدمه من دور كبير في توجيه طاقات وجهود المجتمع لفعل الخير والمساهمة البناءة ، ودورة إثراء معني الوطن بمنجزات أبنائه وسواعدهم داخل قلوبهم ووجدانهم، وعن طريق منصة العمل التطوعي يمكنك أن تشارك في التطوع ، في أي مكان، أو زمان مناسب لك، وفي المجال الذي يتماشى مع خبراتك ومهاراتك العلمية والعملية ، كما أن المنصة تتيح لك الفرصة في توثيق ساعاتك التطوعية واستصدار شهادة خاصة بذلك العمل التطوعي وأن تكون عضواً فاعلاً في رؤية المملكة 2030 وتنضم إلى عداد المليون متطوع، ونتعرف سوياً علي خطوات الاشتراك في منصة تطوع:

التوجه لموقع المنصة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد قراءة المقدمة نجد أسفلها تحت الفقرة الأولي عنوان تسجيل دخول متطوع مظلل بإطار برتقالي اللون.

بالضغط علي تسجيل دخول متطوع يوجهنا لصفحة التسجيل.

نقوم بمليء بيانات رقم الهوية وكلمة المرور.

الضغط علي مربع التحقق.

الضغط علي تسجيل دخول.

كما يمكن أيضاًالتسجيل في منصة التطوع الصحي من وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ، وتعد منصة التطوع الصحي النافذة الوطنية المعتمدة لخدمة الراغبين في التطوع بالعمل الطبي.

مميزات منصة تطوع

يهتم الناس في السعودية بتعلم كيفية التسجيل في منصة المتطوعين ، و يوفر الاشتراك في منصة التطوع وزارة الموارد البشرية لراغبي التسجيل عدة مميزات من أهمها :

تسهيل فرص الربط بين المتطوعين ومجالات التطوع المتوفرة.

التكامل مع مركز المعلومات الوطني.

حصول المتطوعين علي إشعارات عن فرص التطوع الجديدة.

دمج وتوفيق التخصصية لدي المتطوعين مع الفرص التطوعية المناسبة لتخصصاتهم العملية والعلمية.

إمكانية تسجيل المهام والساعات التطوعية لكل فرد مشترك وتوثيقها.

منصة المتطوعين التابعة لوزارة الموارد البشرية هي بوابة العمل التطوعي في السعودية ، وتُمكّن المنصة الراغبين في التطوع من التسجيل في التطوع الصحي في المملكة العربية السعودية من خلال منصة التطوع الصحي في المملكة العربية ، كما يمكن لكل فرد يرغب في طرح أفكار أن يساهم فكرياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة بالضغط علي مبوب اقترح فكرتك الآن من أسفل الصفحة والمتابعة مع الخطوات كما يمكنكم الاستفادة منصة العمل المرن علي موقع الوزارة للحصول علي فرص عمل مناسبة لكم.

ومن خلال الفيديو التالي ممكن أن نتعرف علي الخطوات