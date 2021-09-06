نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع روشن الرياض السكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عبر شركة روشن العقارية المملوكة له عن طرح مشروع حيّها الأول في مدينة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي علي مساحة تبلغ 20 مليون متر مربع بسعة ثلاثون ألف وحدة سكنية، وأعلنت الشركة عن أستهداف المشروع وفق خطة متكاملة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضم جميع أنحاء المملكة علي مدار عقد من الزمان ويجري تنفيذ المخطط في مدة زمنية مستهدفة بثماني سنوات، ومن المستهدف طرح تلك الوحدات السكنية بمشروع روشن الرياض السكني للبيع بنهاية النصف الأول من عام 2021 الجاري، وتأتي تلك الحزمة من المشروعات في مجال التطوير العقاري والسكني وفق خطة التنمية المستدامة التي تستهدفها المملكة في رؤية 2030، وفي نفس السياق يمكنكم حجز وحداتكم السكنية بمنطقة الرياض بإحدى المشاريع السكنية المقدمة من وزارة الإسكان السعودية بناءً علي النمو السكاني المطرد بالمملكة.

نظرة علي شركة روشن العقارية:

تم طرح شركة روشن العقارية المالكة لمشروع روشن الرياض عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أغسطس من العام الماضي كشركة متخصصة في الإعمار والأحياء السكنية والاستثمار والتطوير العقاري والسكني ، مستهدفةً إنشاء مشروعات سكنية و مجتمعات عمرانية وتكتلات سكنية بمختلف مدن ومحافظات المملكة علي مدار الفترة المقلبة لتحقيق تنمية مستدامة وإتاحة تجمع سكني يتناسب والتزايد في تعداد السكان بالمملكة، تماشيا مع تطور القوانين وعلي وجه الخصوص قانون تملك غير السعوديين بالمملكة والذي يفتح المجال للاستثمار الأجنبي في سوق العقار السعودي والذي شهد ركودا بداية من النصف الثاني من العام 2016 الماضي متأثراً بالإصلاحات الاقتصادية والأوضاع التي أدت لخروج كثير من الوافدين من المملكة ونزوح العديد من مخالفي الأنظمة إلي بلادهم تاركين فراغ في سوق العقارات خلفهم وأعلنت شركة روشن تستهل الشركة مشروعاتها بالمشروع الأول في مدينة الرياض الذي تمتد مساحته إلي 20 مليون متر مربع شمال الرياض بالقرب من مطار الملك .

أصل تسمية روشن

الروشن هو عبارة عن غرفة المجلس داخل البيت ، وفي العادة تكون هذه الغرفة بالطابق العلوي مطلة علي واجهة المنزل ، وفي القديم أطلقت كلمة روشن في بلاد الحجاز علي نوع من الستائر المصنوعة من الخشب والتي تركب علي نوافذ البيوت من الخارج لتضفي لها نوع من الخصوصية وتعطي سماحية للهواء والإضاءة بالدخول ، ويطلق عليها في مصر وبلاد الشام اسم المشربية ، أما في قاموس اللغة والمعاني فإن روشن لفظ معرب معناه بالفارسية الضوء.

تعرف علي المزيد عن شركة روشن العقارية

تعريف روشن العقارية : هي شركة مطور عقاري خاص يندرج تحت صندوق الاستثمارات العامة ، ويهدف لتلبية الطلب المتزايد على قطاع الإسكان بالمملكة ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

هي شركة مطور عقاري خاص يندرج تحت صندوق الاستثمارات العامة ، ويهدف لتلبية الطلب المتزايد على قطاع الإسكان بالمملكة ، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 . مواقع مشاريع روشن العقارية : تقع مشاريع الشركة في أربعة مناطق بالمملكة تضم تسعة مدن وهي ( مكة المكرمة ، الرياض ، المنطقة الشرقية ، منطقة عسير).

تقع مشاريع الشركة في أربعة مناطق بالمملكة تضم تسعة مدن وهي ( مكة المكرمة ، الرياض ، المنطقة الشرقية ، منطقة عسير). الشريحة المستهدفة بمشاريع روشن العقارية : تسعي الشركة إلى إتاحة التملك للجميع ، وستضم أحياء الشركة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل شقق استوديو وفلل فاخرة، بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

تسعي الشركة إلى إتاحة التملك للجميع ، وستضم أحياء الشركة مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية تشمل شقق استوديو وفلل فاخرة، بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع. أهم مميزات مشاريع رشون العقارية : أهم ما يميز مشروعات الشركة التناسب مع جميع فئات المجتمع السعودي والتأثر بالتراث الحضاري السعودي واعتمادها علي مساحات كبيرة توفر بيئة ترفيهية إيجابية وبيئة عمل ومناخ مناسب للمعيشة.

أهم ما يميز مشروعات الشركة التناسب مع جميع فئات المجتمع السعودي والتأثر بالتراث الحضاري السعودي واعتمادها علي مساحات كبيرة توفر بيئة ترفيهية إيجابية وبيئة عمل ومناخ مناسب للمعيشة. ما هو دور رشون العقارية في رؤية المملكة 2030 : تهدف الشركة لرفع معدلات تملك المواطنين السعوديين وتوفير العديد من فرص العمل لهم.

تهدف الشركة لرفع معدلات تملك المواطنين السعوديين وتوفير العديد من فرص العمل لهم. المصادر التمويلية لشركة روشن : يعتمد التمويل في شق الأراضي علي منحة صندوق الاستثمارات العامة ، وفي شق البناء علي مبيعات الوحدات السكنية واستثمارات المطورين العقارين.

ومشروع روشن الرياض السكني هو نواة البداية لخارطة طريق رسمتها إدارة الشركة لتعد نموذج استرشادي يطلع عليه الراغبين في الاستثمار والشراء من أبناء المملكة تحت مظلة دعم الحكومة ومن خلال الفرص التمويلية التي تقدمها البنوك مثل التمويلات العقارية من البنك السعودي الفرنسي.

نظرة علي صندوق الاستثمارات العامة السعودي:

يدعم الصندوق استثمارات العقارية من خلال تقديم حزم مساعدات بما يتماشى وسياسة المملكة وسياسة القروض المطروحة من قبل البنوك مثل قرض التمويل العقاري بالبنك السعودي الفرنسي ، وصندوق الاستثمارات تم تأسيسه من 46 عاماً كأحد الروافد الاقتصادية المساهمة في تطوير الكيانات الوطنية للاستثمار، وهو مساهم رئيسي في تأسيس العديد من الشركات الكبري بالمملكة منذ نشأته بالعام 1971، وساهم بشكل رئيسي في توفير التمويل اللازم للعديد من الشركات الحيوية التي تقوم بتنفيذ المشروعات الوطنية الاستراتيجية مثل مشروع روشن الرياض السكني، وجري تطوير محوري في مسار عمل الصندوق في عام 2015 حيث تم ربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبناء عليه تم حل مجلس الإدارة الخاص بالصندوق وإعادة هيكلته ليصبح تحت رئاسة سمو الأمير/ محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، مما منح الصندوق صلاحيات أكثر شمولاً مما سبق، ، كما أصبح معدل نمو الصندوق أسرع في ضوء سياسيات مالية واقتصادية أكثر مرونة وأشمل فكراً، مما أدي إلي تعظيم العوائد عبر الاستثمار في أسواق العملة العالمية وإطلاق العديد من المبادرات ، وهو ما يتماشى وأهداف المملكة لرؤية 2030 وهو المالك المباشر لشركة رون العقارية التي تطرح مشروع روشن الرياض السكني .

مسابقة إحياء التراث بفكر اليوم من شركة روشن العقارية

هي عبارة عن مسابقة تخص التصميم السكني ، تهدف إلي إطلاق العنان لإبداع المصممين والمهندسين المعماريين من كافة أنحاء المملكة للمشاركة في رسم ملامح تراث المملكة الأصيل عبر إنشاء أحياء سكنية من خلال شركة روشن العقارية ، وجدير بالذكر أن المشاركة في المسابقة متاح لكافة المصممين والمهندسين المعماريين بالمملكة بالإضافة إلي الطلاب الجامعيين في ذات التخصصات من السنة الثالثة بالكليات المختصة ، ويمكن للمتقدمين المشاركة في المسابقة عن طريق مسح البار كود المرفق بالصورة التالية :

الأهداف والقيم

تضع شركة روشن العقارية مجموعة من الأهداف والقيم في خطتها المستدامة والمستقبلية لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة بالمملكة نعرضها لكم كالآتي :

الارتقاء بمستوي جودة حياة المواطن السعودي.

توفير تسهيلات مالية للسعوديين والمستثمرين لتملك الوحدات السكنية ذات الجودة العالمية في أحياء متطورة.

خلق مجتمعات عصرية متكاملة تناسب تطلعات ومطالب القطاع السكني بالمملكة.

رفع مستوي الناتج المحلي والاقتصاد السعودي والإسهام في نمو مستدام له.

توفير فرص استثمار وتوريدات محلية.

ترسيخ قيم التمكين ، والمسؤولية ، والأمان ، والاستدامة ، والثقة ، والنزاهة وغيرها

توفير أساليب ومقومات حياة عصرية للمجتمع السعودي بمواصفات تنافس احدث أبرز و المدن العالمية.

خلق فرص وظيفية للسعوديين وغير السعوديين والإسهام في خفض البطالة.

تطبيق وتعميم أفضل الأساليب والممارسات والمعايير العالمية في البناء والتشييد.

تطوير أحياء سكنية تمتد على مساحة 150 مليون متر مربع في أنحاء المملكة المختلفة.

وجدير بالذكر أن أو أول أحياء روشن التي سيتم تنفيذها هو مشروع ابتاون السكني حي النرجس والمعروف أيضاً فيلا مودرن م مشروع ابتاون السكني.

حي سدرة أول أحياء مشروع روشن الرياض

أعلنت شركة روشن العقارية المالكة لمشروع روشن الرياض من صندوق الاستثمارات العامة السعودية ، عن إطلاق اسم سدرة علي أول أحياء المشروع المكتملة في محافظة الرياض بمشروع روشن الرياض السكني شمال الرياض بالقرب من مطار الملك خالد ، وهو الحي السكني الذي يضم ما يتخطى الثلاثون ألف منزلاً ، يبني منها 4500 وحدة كمرحلة أولي ، وتمتاز هذه المرحلة من البناء بمواصفات متكاملة ومعايير جودة وموقع استراتيجي متميز.

فرص عمل بشركة روشن العقارية

تحرص شركة روشن للتطوير العقاري بالمملكة العربية السعودي علي استقطاب المواهب المختلفة في كافة المجالات ، وذلك سعياً منها لتطوير أطقم العمل لديها بكفاءات كبيرة وخبرات متميزة وكوادر بشرية قوية تنضم لها دائما في كل التخصصات ، كما تتيح الشركة برامج لتطوير المهارات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وفرص عديدة لنمو المهارات ، ويستطيع أصحاب المهارات الإبداعية وأصحاب الاختصاص والخبرات العلمية والعملية الالتحاق بوظائف شركة روشن العقارية عن طريق التقديم عبر الرابط الإلكتروني للشركة.