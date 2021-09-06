طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية منصة التأشيرات الإلكترونية

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وذلك رغبة منهم في الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية في حالة قبول وزارة الخارجية زيارة عائلية قام بالتقديم عليها، وقد أتاحت الحكومة السعودية للمقيمين إمكانية تقديم طلب للزيارة للعائلية لأقربائهم من الدرجة الأولى، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية.

طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية

أتاحت وزارة الخارجية السعودية طريقة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للأفراد المقيمين من خلال المرور ببعض الإجراءات الأساسية وهي:

التوجه إلى الصفحة الرسمية لخدمات التأشيرات الإلكترونية.

الذهاب إلى قسم الاستعلامات من خلال الصفحة الرئيسية.

يقوم المستعلم بالنقر على كلمة طلب مقدم إلى وزارة الخارجية.

يطلب بعد ذلك الموقع من المستعلم كتابة رقم الطلب ومن ثم يقوم بكتابة رقم السجل الخاص به.

يتعين على المستعلم بعد ذلك كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة ومن ثم الضغط على كلمة استعلم.

يظهر أمام المستعلم كافة التفاصيل المتعلقة بالطلب المقدم لوزارة الخارجية وهل تم اتخاذ الموافقة عليه من عدمه وما هي الإجراءات التي تمت على الطلب.

وفي حالة ما إذا كان الطلب الخاص بالمتقدم قد تم الموافقة عليه، فيكون على المستعلم أن ينتظر لبعض الأيام لحين الانتهاء من استخراج التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية.

شروط تقديم طلب الزيارة العائلية

قامت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوفر في مقدم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية وتتلخص تلك الشروط في: