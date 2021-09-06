موعد صرف الدعم الريفي الجديد 1443 وشروط التسجيل

موعد صرف الدعم الريفي الجديد 1443 من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها بكثرة وذلك نظرًا لقرب نزول الدعم على الحسابات الخاصة بالمستفيدين من الدعم الريفي، هذا بالإضافة إلى تساؤل الأفراد عن متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل وذلك في حال رغبتهم في التسجيل في الدعم الريفي 1443 للاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد صرف الدعم الريفي الجديد 1443.

موعد صرف الدعم الريفي الجديد 1443

من المقرر أن يكون موعد صرف الدعم الريفي الجديد 1443 في الأيام الأولى من كل شهر ميلادي بدءً من اليوم الأول وحتى اليوم العاشر من كل شهر.

التسجيل في بوابة ريف

ينبغي على الراغبين في الحصول على الدعم الريفي أن يتعرفوا على آلية التسجيل في برنامج الدعم الريفي من خلال المرور بالخطوات التالية:

يقوم الراغب في التسجيل بالتوجه إلى بوابة ريف الإلكترونية.

النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد.

يتم تحويل الراغب في التسجيل إلى صفحة جديدة يتعين عليه من خلالها كتابة بعض البيانات الهامة الخاصة به على أن يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة.

تقوم البوابة بإرسال رسالة نصية إلى الجوال الذي تم تسجيله في البوابة أثناء إنشاء الحساب مدون بها رمز تأكيدي ليقوم المستخدم بإدخاله في المكان المخصص له.

بعد الانتهاء من التسجيل يتم تسجيل دخول بوابة الدعم الريفي ويستطيع بعد ذلك المستخدم تقديم طلب الحصول على الدعم.

بعد تقديم الطلب يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة وفي حالة قبول الطلب يتم مد المتقدم بالدعم المناسب له.

شروط دعم ريف

هناك بعض الشروط الأساسية التي تم وضعها من قبل برنامج الدعم الريفي ويتعين توافرها في المتقدمين للحصول على الدعم وهي: