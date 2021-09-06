أبشر للتوظيف والتسجيل على وظائف الدفاع المدني

أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي على بدء التقديم على وظيفة الدفاع المدني المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الوظائف للرجال برتبة جندي، وقد بدأ التقديم بشكل رسمي يوم السبت الماضي، على أن يستمر حتى بداية الشهر الهجري القادم “صفر” ومن الشروط الواجب تطبيقها والتقيد بها هو أن يكون المتقدم من السعوديين حصرا فضلا عن كونه لائقا طبيا وليس مريضا بأي نوع من أنواع الأمراض المزمنة، على أن يتم التقديم عن طريق منصة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

أبشر للتوظيف والتقديم على وظائف المديرية العامة للدفاع المدني

يمكن التقديم عن طريق رابط ابشر للوظائف

ومن ثم تسجيل الدخول بواسطة حساب ابشر الشخصي

اختر إحدى الوظائف المناسبة للشخص

ثم قراءة جميع الأحكام والشروط المتعلقة بالوظيفة

بعد قراءة الشروط والأحكام يتوجب الضغط على مربع الشروط المتواجد بجانب الشروط والأحكام ومن ثم تحديد الوظيفة التي تناسب مؤهلات الشخص المتقدم

كتابة البيانات الشخصية وإعادة فحصها قبل إرسال الطلب

يتعين على الشخص النقر على كلمة حفظ وإرسال.

تعرف على معايير وظائف المديرية العامة للدفاع المدني السعودية

المعيار الأول هو أن يكون المتقدم من أصحاب البطاقة الشخصية السعودية

أن يكون خالٍ من أي أمراض مزمنة وقد تخطي كافة الاختبارات الطبية

أن يتخطى جميع المقابلات الشخصية

أي شخص يتقدم لديه شبهة جنائية وأخلاقية سيتم رفض الطلب فورا

في حال كان المتقدم متأهلا يجب أن تكون زوجته من السعوديات

حدود سن المتقدم المقبولة ابتداء من 17 عاما و انتهاء ب 30 عام.

أنواع الوظائف المطلوبة في الدفاع المدني

مطلوب مجموعة من الوظائف المختلفة والمتضمنة ما يلي:

فني صيانة

فني اتصالات وإلكترونيات

جندي تصوير فوتوغرافي

فني كمبيوتر

مطلوب أيضا جندي منسق عمليات

فني صيانة

مفتش سلامة

مشغل آلة

مسعف إداري عسكري

جندي إطفاء

قائد.

تاريخ بداية ونهاية التقديم على الدفاع المدني

بدأ التسجيل يوم السبت الماضي، على أن يستمر بحسب المديرية العامة للدفاع المدني حتى الأول من شهر صفر 1443 للهجرة، تجدر الإشارة إلى أنه الوظائف المتاحة هي خاصة بالرجال ولرتبة جندي.