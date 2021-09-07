رابط نظام eservices.ssc.gov.jo تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443هـ وخطوات التحديث

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443هـ ، يعد برنامج الضمان الاجتماعي من اكثر البرامج أهمية حيث يضم فئة كبيرة من المواطنين والذين يسعون للبحث عن الية تجديد و تحديث البيانات الخاصة بهم بصورة مستمرة وذلك من اجل الحصول علي برامج الدعم المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية من اجل ضمان استمرارية تزويدهم بالدعم من قبل الدولة .

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي 1443هـ

استطاعت المملكة العربية تيسير عملية دعم المواطن ببرامج الضمان الاجتماعي المقدمة عن طريق وزارة المواد البشرية والتنمية الاجتماعية التي وفرت المنصات والبوابات الالكترونية للتسجيل دون معاناة التزاحم بالمكاتب والوزارات وايضا لمراعاة الظروف التي تمر بها البلاد من جائحة فيرس كورونا ويمكن تحديث الضمان الاجتماعي عن طريق الخطوات الاتية :

الدخول علي الرابط المباشر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اضافة رقم الهوية الوطنية الخاص بك وكتابة كلمة السر الخاصة بك اضافة البيانات الخاصة بك مع مراعاة الدقة اثناء كتابتها ومراعاة عدم الاخطاء تسجيل بيانات التواصل والتي يمكن من خلالها المتابعة والاتصال ادخال بيانات الحساب البنكي ومراعاة تاكيد رقم الحساب ادخال بيانات الدخل الشهري تأكيد الموافقة من قبل المتقدم علي جميع الشروط والاحكام اضافة كود التفعيل الذي سوف يتم ارسالة علي الهاتف الجوال لاستكمال البيانات قم بحل العملية الحسابية المطلوبة وسوف يتم ارسال رسالة من قبل النظام تفيد انه قد تم اكتمال التسجيل

شروط معاش الضمان الاجتماعي