التمويل الشخصي من منصة اليسر للتمويل المالي.. الشروط والتقديم

التمويل الشخصي من منصة اليسر للتمويل المالي، فقد أصبح التمويل الشخصي أحد استعلامات المواطنين الكثيرة خلال هذه الفترة داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعتبر التمويل الشخصي أحد الحلول التي يلجأ إليها العديد من المواطنين من أجل حل وتحقيق بعض الأغراض الشخصية التي يرغب البعض في تحقيقها، وتوفر منصة اليسر بعض من برامج التمويل المتميزة لأصحابها، فتوفر المنصة تمويلات شخصية سريعة بدون اتفاقية مع البنك، من خلالها يقوم العميل بصرف مبلغ مالي مميز يصل الي 300 الف ريال سعودي، ويتم الصرف لجميع المواطنين من أجل أغراض متعددة مثل شراء منزل جديد أو شراء سيارة أو شراء أثاث أو من أجل سداد بعض الديون أو لإنشاء مشروع خاص وغيرها من الأمور الشخصية، وسوف نوضح ما هي خطوات الحصول علي التمويل الشخصي من منصة اليسر للتمويل المالي.

سمات الحصول علي تمويل من منصة اليسر

يعد الحصول علي تمويل شخصي من منصة اليسر التي تعتبر أحد المنصات التمويلية المميزة التي تخضع الي مراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي، من الأمور السهلة لجميع المواطنين علي أن يتميز التمويل منها بما يلي:

توفير مبالغ تمويل صغيرة ومتوسطة وكبيرة تصل الي 300.00 الف ريال.

يتم سداد قيمة مبلغ التمويل علي فترات زمنية مميزة تصل الي 60 شهر.

توفر المنصة ميزة الحصول علي قيمة التمويل بدون كفيل.

يتم الحصول علي التمويل خلال ساعات من تقديم الطلب من خلال تسهيلات كبيرة للجميع.

التمويل الشخصي متاح للمواطن والمقيم.

شروط منصة اليسر لصرف تمويل شخصي

منصة اليسر تعميل علي وضع بعض الالتزامات التي يجب توافرها حتي يتم صرف مبلغ التمويل لصاحبه، ومن هذه الشروط:

عمر العميل يجب أن يكون ما بين 22 حتي 60 عام سواء للسعوديين أو الوافدين.

يتم صرف التمويل للعميل العسكري وفق سن التقاعد الخاص به.

يجب أن لا يقل راتب العميل الشهري عن 5000 ريال.

خدمة العمل يجب ألا تقل عن ثلاث شهور.

تقديم طلب تمويل الي المنصة

يمكن لجميع العملاء التقدم بطلب تمويل من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة بالدخول علي الموقع التالي منصة اليسر ثم تسجيل طلب التمويل.