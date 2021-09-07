التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1443 ورسوم التسجيل، حيث يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد وطريقة التسجيل في الاختبار الخاص بالحصول علي الرخصة المهنية، حيث يعتبر هذا الاختبار من الاختبارات الضرورية التي يجب أن ينجح فيها كل معلم في الحصول عليها من أجل العمل بالمدارس والمنشآت التعليمية الحكومية داخل السعودية، ويتم الحصول علي الرخصة المهنية من خلال أداء الاختبار الخاص بها من خلال تسجيل المعلم بالمركز الوطني للقياس من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة لتقويم التعليم، ويتم الإعلان عن موعد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لجميع المعلمين، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية عبر الموقع الإلكتروني الخاص به.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1443

بإمكان جميع المعلمين الذين لديهم رغبة في الحصول على تصريح الاختبار الخاص بالرخصة المهنية من أجل الحصول علي وثيقة العمل داخل المدارس السعودية المتعددة، من خلال التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بالخطوات الآتية:

يجب الدخول علي موقع قياس الإلكتروني من خلال الموقع التالي: منصة قياس الإلكترونية.

يتوجه المعلم للضغط على دخول المستفيد.

يتم تسجيل الدخول من خلال الحساب الشخصي للمعلم في حالة وجود حساب مُسجل من قبل أو الضغط علي إنشاء حساب جديد في حالة عدم التسجيل من قبل.

يجب الضغط علي الاختبارات المتوفرة للتسجيل من خلال قائمة الخيارات.

التوجه الي قيام المعلم بالضغط على تبويب”اختبار كفايات المعلمين” والضغط على تسجيل.

يجب الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالملاحظات الخاصة بالتسجيل، ثم الضغط علي التالي.

ثم يقوم المعلم باختيار أقرب مكان لاختبار مقر الرخصة.

يستمر كل شخص بتنفيذ خطوات التسجيل ثم الضغط علي إرسال.

يجب أن يقوم كل معلم بسداد الرسوم الخاصة بأداء الاختبار.

يقوم كل معلم بعد الحصول علي موعد الاختبار الخاص به بالذهاب إلى مقر الاختبار بالموعد المحدد.

ما هي رسوم اختبار الرخصة المهنية؟

يبحث البعض عن رسوم أختبار الرخصة المهنية والذي تم تحديده بدفع مبلغ 300 ريال سعودي علي أن يشمل 100 ريال خاصة بأداء اختبار الرخصة المهنية لتخصص تربوي، 100 ريال خاصة باختبار الرخصة المهنية التخصصية، 100 ريال خاصة برسوم إصدار الرخصة، كما يتم دفع مبلغ 200 ريال في حالة إعادة اختبار الرخصة، وفي حالة تجديدها يتم دفع مبلغ 200 ريال.