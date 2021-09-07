نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استلام مكافاة الاعمال الممتازة app.moe.edu.kw بالكويت في المقال التالي

تم صرف مكافآت للعاملين بالقطاعات الحكومية والاداريين في دولة الكويت عن طريق موقع app.moe.edu.kw الرسمي الخاصة بالوزارة والادارات المركزية بالمناطق التعليمية الكويتية وتتم صرف هذه المكافأة للعاملين والاداريين في القطاعات الحكومية حسب بعض المعايير المحددة واتباع الشروط المحددة لهم وعدم تجاوزها ومراقبة موعد الاستلام المكافأة من البنوك الخاصة بكل مستخدم

شروط الحصول علي المكافأة

ان يكون العامل قديما بما يكفي في مجال العمل لاستلام المكافأة علي الاقل خمس سنوات ان يكون قد ساهم في بعض الانجازات و والمشاركة في تطوير العمل للرقي بة ان يكون العامل ملتزم ولا يتغيب عن عملة المرضعات والسيدات علي وشك الولادة ومن هم في اجازتهم الرسمية لا يسمح لهم بصرف المكافأة ان يكون المستخدم ملتزم بكل المباديء الاخلاقية واقتنائة لسجل عمل نظيف ولا يسبب العبث ولا المشاكل

ما هي حجم المكافاة لكل عامل ؟

بعد الاستطلاع علي اخر التصريحات اقرت المؤسسات المسؤولة بأنة سيتم توزيع المكافأت علي العمال علي طريقة السلم الوظيفي اي من الاقدم للاحدث او من الاكبر للاصغر وكلما زادت مكانة الشخص في عملة زادت مكافأتة المطروحة وفي الجدول التالي سوف نري مثالا لهذا السلم الوظيفي

وكيل الوزارة 2500 دينار كويتي الوكيل المساعد 2000 دينار كويتي مدير الادارة ومدير المكتب 1500 دينار كويتي المراقب 1250 دينار كويتي رئيس القسم والمكتب 1000 دينار كويتي

وكذلك رئيس الشعبة يصرف له 850 دينار كويتي ايضا

وتم تحديد مبالغ محددة للعمال العاملين بالقطاعات الحكومية سواء عمال من جنس البلد او مغتربين من دول اخري , اختلف توزيع المكافات حسب الاقدمية والاولوية لكل عامل كالاتي

موظفين كويتيين من الدرجة الاولي الي الرابعة 800 دينار كويتي موظفين كويتيين من الدرجة الخامسة الي الثامنة 600 دينار كويتي موظفين كويتيين اصحاب الوظائف الفنية والمساعدات العامة والمعاومة 300 دينار كويتي موظف غير كويتي براتب مقطوع 300 دينار كويتي موظف غير كويتي عامل علي بند الاستعانة بالخدمات او ما يعرف ببند الخدمات 200 دينار كويتي موعد صرف مكافأة الاعمال الممتازة بعد انتظار العديد من العاملين في القطاعات الحكومية ساد الطلب علي معرفة موعد تسليم مكافأت الاعمال الممتازة التي صرفتها الدولة الكويتية لعمال القطاع الحكومي وقد اقرت الجهات الرسمية المسؤولة انه سيوف يتم مناقشة الموعد فورا بعد العيد الاضحي المبارك اعادة الله علينا وعليكم بالخير ولكن حتي يومنا هذا لم يتم تحديد موعد محدد لصرف تلك المكافات وعلي كل من اتموا عملية التسجيل والمستعدين للاستلام ان يقوموا بمراجعه الحسابات البنكية الخاصة بهم للتأكد من صرف المكافأة

الرابط الرسمي للتسجيل واستلام المكافأة الخاصة بكل عامل app.moe.edu.kw

يجب علي العامل الراغب في الحصول علي مكافأة الاعمال الممتازة ان يبارد بالدخول علي رابط التسجيل والاستعلام عن المكافاة ثم اتباع اخر خطوتين للتسجيل ولكن الجدير بالذكر ان علي كل عامل الاستمرار بالدخول يوميا علي هذا الرابط لمتابعة اخر الاخبار حتي يظهر لكل شخص المكافأة وموعدها واستلامها , بعد الدخول علي رابط التسجيل يقوم الباحث بهذه الخطوات