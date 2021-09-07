دعم صندوق الموارد البشرية وطريقة تسجيل العاطلين والخريجين بالصندوق والشروط

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عمر شويل - جدة دعم صندوق الموارد البشرية وطريقة تسجيل العاطلين والخريجين بالصندوق. حيث يعتبر هذا الدعم من أهم الخدمات الإلكترونية التي يقوم صندوق دعم الموارد البشرية بتقديمها. ضمن المبادرة للصندوق التي تعمل على استهداف توطين الوظائف داخل الدولة، والقيام بتدريب الشباب السعودي على العمل حتي يتم إلحاقه داخل سوق العمل. حتي يصبح منافسًا قويًا داخل الأسواق وتمكن من إدارة العمل بشكل ممتاز، واليوم سوف نقدم لكم أهداف هذا الدعم. وطريقة التقديم عليه من قبل العاطلين والخريجين للاستفاده من هذا الدعم.

دعم صندوق الموارد البشرية

صندوق دعم الموارد البشرية “هدف” داخل المملكة العربية السعودية، يعتبر مؤسسة سعودية تم إقامتها في العام 1421 هـ. وتعمل على تقديم الدعم والمساعدة للنهوض بالثروة البشرية التي توجد بالمملكة العربية السعودية. وذلك عن طريق تمويل الأشخاص والبرامج للمساعدة على التوطين للسعوديين بكل الوظائف المختلفة داخل المملكة. ومن أهم أهداف الصندوق:

تأهيل السعوديين الشباب وتوظيفهم داخل القطاع الخاص.

تقديم المساعدة للمؤسسات في القطاع الخاص على تأهيل السعودي الشاب وتدريبه، حتي يتمكن من المنافسة داخل سوق العمل.

يقوم الصندوق بتحمل جزء من الراتب للموظف السعودي، لسنتين من بدء توظيفه، مع تنفيد الشروط التي يتم الاتفاق عليها بين أصحاب الأعمال والصندوق.

القيام بتمويل المشاريع الوطنية لعمل الشباب السعودي، تعرف أيضا على دعم الموارد البشرية لموظفي القطاع الخاص وطريقة الاستعلام عبر بوابة هدف

تقديم المشورة والدعم للمؤسسات التي تستهدف تدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية.

طريقة تسجيل العاطلين في الصندوق

يقوم الصندوق بتقديم خدمة الدعم للشباب العاطل حتي يتمكن من الحصول على الوظيفة المناسبة. ويستطيع كل من لا يجد عملًا أن يقوم يالتقديم للتسجيل في البرنامج عن طريق القيام بالخطوات الأتية:

القيام بالدخول على موقع صندوق تنمية الموارد البشرية

ثم الضغط على “الأفراد”.

وبعدها الضغط على “الخدمات الإلكترونية”.

ثم القيام باختيار “البوابة الوطنية للعمل”.

وبعدها الضغط على “إنشاء حساب”.

ثم إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك والتأكد من كونها صحيحة.

ثم القيام بكتابك المؤهل والوظيفة التي تريد التقديم عليها.

وإرفاق السيرة الداتية وكتابة جميع الخبرات اللازمة.

وبهذا تكتمل عملية التسجيل.

وبعد يجب على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل حتي يستطيع متابعة حالة الطلب، والتأكد من كونه قد تم رفضه أو تم قبوله.

طريقة التسجيل في الموارد البشرية للخريجين

كما يتمكن الخريجين من أبناء المملكة أيضا من التقديم للتسجيل في دعم صندوق تنمية الموارد البشرية عبر الموقع الإلكتروني. عن طريق القيام بالخطوات الأتية:

الشروط المطلوبة للتسجيل في دعم صندوق الموارد البشرية

لكي تتمكن الحكومة داخل المملكة العربية السعودية من توفير مختلف فرص العمل للمواطنين وكذلك النجاح في التوطين كان عليها إطلاق المبادرات. كما تعتبر أهم هذه المبادرات هي مبادرة دعم صندوق الموارد البشرية والذي يتم تقديمه لمجموعة من المواطنين. كما يتم تحديد هذه المجموعة عن طريق توافر مجموعة من الشروط ويمكننا ذكرها كما يلي :