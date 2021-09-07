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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي الرخصة المهنية للمعلمين وطريقة الحصول عليها.. شروط دقيقة للتسجيل في المقال التالي
ما هي الرخصة المهنية للمعلمين وطريقة الحصول عليها تتطلب تناسب المتقدم مع هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، فهى من أهم الخدمات التى يحتاجها المعلمين في المملكة وتكون طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية على موقع قياس الإلكتروني بما يسهل الحصول عليها من أي مكان في المملكة العربية السعودية، لذلك نجد العديد يتساءل ما هي الرخصة المهنية للمعلمين وطريقة الحصول عليها وعن رابط موقع قياس الإلكتروني.
ما هي الرخصة المهنية للمعلمين وطريقة الحصول عليها
تعتبر الرخصة المهنية للمعلمين رخصة إجبارية، يتم أخذها بعد اجتياز اختبار الرخصة من هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، ومن خلالها يستطيع المعلم مزاولة مهنة التعليم في المدارس الحكومية والأهلية المملكة، ويتم تحديد مستوى خبرة المعلم والتأكيد من حصول المعلم على كافة المؤهلات والتدريبات لمزاولة المهنة.
التسجيل في اختبار الرخصة المهنية
أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية على النحو التالي:
- تسجيل الدخول على موقع قياس
- اختيار ملف مستفيد.
- سجل دخول على الحساب الشخصي.
- اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.
- سجل دخول.
- اختر الاختبارات المتاحة للتسجيل.
- حدد اختبار كفايات المعلمين.
- مطالعة الملاحظات.
- الضغط على متابعة.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
- الضغط على التالي.
- حدد المقر والموعد الخاص بالاختبار.
- اتبع التعليمات المطلوبة للتسجيل.
شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية
جاءت شروط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بالمملكة العربية السعودية، للمتقدمين من خلال النقاط الآتية:
- الحصول على درجات بين 70 و79 في اختبار الرخصة المهنية.
- يكون المتقدم من الخريجين من الجامعة من فترة قليلة.
- يجلس المتقدم في المقعد المخصص له أثناء الاختبار.
- اجتياز اختبار الترخيص المهني.
- إصدار رخصة المعلم الممارس يجب أن يكون المتقدم حصل على درجات بين 70 و79 في اختبار الكفايات.
- اجتياز اختبار الرخصة المهنية على بدرجة أكثر من 79.
- صلاحية الرخصة ثلاث سنوات فقط.
- الحضور بالزي الرسمي للاختبار.
- الحضور قبل موعد الاختبار بفترة كافية.
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