نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل السفر الدولي توكلنا 1443 متاح الآن.. واعرف حل مشكلة عدم الظهور في المقال التالي

عمر شويل - جدة سجل السفر الدولي توكلنا 1443 أصبح تحديثه متاح بسهولة بمجرد تحميل تطبيق توكلنا واختيار تحديث البيانات فهى من أحدث الخدمات التى يوفرها تطبيق توكلنا لدعم عملائه، حيث يتيح استعراض سجل السفر الدولي توكلنا 1443 ومعرفة كافة التفاصيل عن السفرية، وغيرها من الخدمات، وقد يواجه العملاء مشكلة عدم ظهور سجل السفر في توكلنا راغبين إيجاد حل لها على الجوال في أسرع وقت، فتطبيق توكلنا السعودي من أهم التطبيقات المستخدمة في ظل أزمة كورونا.

سجل السفر الدولي توكلنا 1443

تم إضافة سجل السفر الدولي توكلنا 1443 لتحدد للمستخدمين وجهات السفر التى يرغبونها، فيعرفون على جميع الأماكن التى ذهبوا إليها بجانب كافة التفاصيل عن بيانات السفرية وهى خدمة جديدة وفرها تطبيق توكلنا في ظل الخدمات المقدمة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

استعراض سجل السفر الدولي توكلنا 1443

حددت الجهات المسئولة إمكانية استعراض سجل السفر الدولى توكلنا 1443 التى توفر جميع المعلومات عن الدخول والخروج التى يخوصها المواطن في السفر أو غيرها من خلال الخطوات الآتية:

سجل الدخول على تطبيق توكلنا.

إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على على لوحة البيانات.

الدخول على سجل السفر الدولي.

تظهر قائمة تحتوي على الرحلات مع إمكانية استعراض بيانات الرحلات.

اختيار أي رحلة تريد استعراض بياناتها.

تظهر بيانات الرحلة “تاريخ ووقت الدخول، منفذ الدخول، جهة الوصول، منفذ الوصول، منفذ المعاينة”.

حل مشكلة عدم ظهور سجل السفر في توكلنا

يشكو العملاء من عدم ظهور سجل السفر في تطبيق توكلنا باحثين عن حل للمشكلة لما يمثله تطبيق توكلنا من أهمية بالنسبالهم لذلك يجب اتباع الآتي:

تحميل تطبيق توكلنا على الآيفون أو الآندرويد

الضغط على البحث.

اللضغط على تحديث.

تبدأ عملية تحديث التطبيق بكل سهولة.

انتظر اكتمال عملية التحديث والتثبيت للتحديث.

سجل دخولك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على لوحة البيانات من الصفحة الرئيسية.

اختيار سجل السفر.

تظهر جميع الرحلات.

الضغط على أي رحلة لاستعراض بياناتها الكاملة.

جدير بالذكر أن إذا استمرت مشكلة عدم ظهور سجل السفر الدولي في توكلنا 1443 لابد من التواصل مع الدعم الفني لتطبيق توكلنا عبر الرقم التالي 8001289999 أو قم حسابهم الرسمي على تويتر وهو ([email protected]) أو عبر البريد الإلكتروني لتوكلنا وهو: [email protected]).