نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقدم على المساعدة المقطوعة 2021 فى السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة أحدى المساعدات المالية المقدمة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تقدم للأسر محدودي الدخل والأسر الفقيرة بناء على شروط ومعايير يجب التأكد من تطابقها على المستفيدين، كما أن المساعدة المقطوعة تصرف مرة واحدة فقط خلال العام وذلك بناء على اقتصاد المملكة، ويتم تحديد مبالغ المساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة واحتياجاتها اليومية.

شروط صرف المساعدة المقطوعة 2021

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط الواجب توافرها فى المستفيدين من المساعدة المقطوعة وهي:

أن يكون سعودي الجنسية.

يزداد عمره عن 35 عام.

مقيم فى السعودية.

لم يغادر المملكة ثلاثة أشهر متتالية.

من أصحاب الدخل المحدود والذي لا يزيد عن 2500 ريال.

غير مستفيد من أى جهة أخرى استفادة مالية.

لا يمتلك سجل تجاري باسمه

غير ممتلك لأي عقار أو محال تجاري باسمه.

تصرف أيضاً لأسر السجناء.

المساعدة المقطوعة يستفيد بها الأرامل والمطلقات.

المساعدة المقطوعة مقدمة للأسر التي فقدت عائلها.

الأسر التي تقع تحت خط الفقر.

طريقة التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 2021

أوضحت وزارة الموارد البشرية الخطوات اللازم إتباعها للاستفادة من المساعدة المقطوعة وهي:

الدخول على موقع المساعدة المقطوعة.

انشاء حساب جديد.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بشكل كامل وصحيح.

سيصلك الأن رمز التأكد من البيانات.

الاجابة على الأسئلة المطروحة أمامك بشكل صحيح.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك ورقم حسابك البنكي.

الضغط على الموافقة على الشروط.

وبذلك تكون قد انتهيت من عملية التسجيل فى المساعدة المقطوعة المقدمة من ولي العهد السعودي الأمير محمد.

طريقة الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 2021

تسعى وزارة الموارد البشرية دائماً لتوفير سبل الراحة للمواطنين، لذلك وفرت الوزارة طريقة لتواصل معاها وذلك من خلال الأتصال على الرقم الخاص 19911، أو من خلال التواصل عن طريق الموقع الخاص بوزارة الضمان الاجتماعي.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو متعلق بالمساعدة المقطوعة المقدمة من الامير محمد بن سلمان، وطريقة التقدم عليها بالاضافة إلى الشروط، وقيمة المساعدة المقطوعة التي تتراوح ما بين 3000 ريال حتى 15 ألف ريال سعودي يتم تحددها على حسب كل أسرة، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.