كيفية التسجيل في تمهير 1443 | رابط التسجيل في تمهير

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عمر شويل - جدة يبحث الشباب السعودي العاطلون عن العمل عن كيفية التسجيل في تمهير من خلال البوابة الوطنية للعمل – طاقات في المملكة العربية السعودية، للحصول على المنح التدريبية التي يوفرها البرنامج. وتأتي رؤية البرنامج بشكل أساسي على زيادة القدرة التنافسية في سوق العمل السعودي في لبعديد من مجالات العمل المختلفة. تم إطلاق البرنامج بهدف تدريب الشباب والشابات من مواطني المملكة العربية السعودية الحاصلين على مؤهلات جامعية في المملكة العربية السعودية. حيث يتم اكتساب الخبرات التدريبية والعملية، وإتقان اللغات الأجنبية واستخدام الحاسب الآلي.

مزايا برنامج تمهير

يعمل برنامج تمهير على إعداد شاب سعودي واع يقدر على الدخول إلى المنافسة في السوق السعودية، والاستثمارات الإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التجارية الحديثة، وتتعدد المزايا كما يلي:

يقدم البرنامج مكافأة مالية قدرها 2000 ريال سعودي لحاملي الدبلومات المختلفة المسجلين في البرنامج ، ويتم صرف المكافأة للمتدرب على أساس شهري حتى نهاية فترة التدريب. أما بالنسبة للحاصلين على مؤهلات البكالوريوس وما فوق والمسجلين في البرنامج على راتب شهري قدره 3،000 ريال سعودي طوال مدة البرنامج. يتلقى المتدرب دورات تدريبية إلكترونية بالإضافة إلى التدريب العملي في مكان العمل. يوفر البرنامج للمتدرب تأمينًا ضد مخاطر العمل طوال فترة التدريب. وفي نهاية الفترات التدريبية للشاب، يتم الحصول على شهادة موثقة من برنامج “هدف”.

فهذه هي المزايا التي يحصل عليها أي مُتدرب عند التسجيل في برنامج تمهير ، ويكون هذا الشخص قادر على إدارة مشاريعه الخاصة نتيجة للمعلومات التدريبية التي حصل عليها أثناء فترة التدريب.

كما يمكنك التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل.

كيفية التسجيل في تمهير

يتم التسجيل في البرنامج من خلال رابط التسجيل في تمهير من بوابة العمل الوطنية، للحصول على فرصة عمل مناسبة في القطاعين سواء العام أوالخاص، ويتم التسجيل كما يلي:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة. اكتب اسم المستخدم الخاص بك. أدخل كلمة المرور. انقر فوق “برامجنا”. اختر “كافة البرامج”. الضغط على أيقونة “برنامج تمهير”. املأ رقم IBAN. أدخل العنوان الوطني الخاص بالمستخدم. أدخل بيانات التعليم. املأ المعلومات الشخصية. قم بإرفاق صورة من المؤهل الدراسي لك. انقر فوق “تأكيد” لتأكيد الطلب التقديم. وافق على الشروط والأحكام. وفي النهاية انقر على “تقديم”.

وبإتمامك لتلك الخطوات بالصورة التي قمت بذكرها، سيسهل عليك التقديم في البرنامج بدون مواجهة أي مشاكل متعلقة بعملية التسجيل.

شروط التسجيل في تمهير طاقات

يوجد بعض الشروط التي أقرتها الهيئة المسؤولة عن برنامج تمهير طاقات بالمملكة العربية السعودية، حيث يلزم على المتقدم أن تتوافر به تلك الشروط حتى يتمكن من القبول في البرنامج بدون أي صعوبات.

أولاً يلزم أن يكون المستفيد مواطناً سعودياً، أو مالك للجنسية السعودية.

يجب أن تكون الدرجة العلمية للمتقدم هي البكالوريوس.

ألا يكون المتقدم يتملك أي وظيفة في الفترة التي يقوم بالتقديم في البرنامج.

وأن يكون المواطن متقاعد عن العمل في أخر ستة أشهر قبل التقديم في تمهير طاقات.

أن تكون تلك المرة هي المرة الأولى التي تقوم فيها بالتقديم للحصول على تدريب من تمهير.

فهذه هي جميع التفاصيل الخاصة عن كيفية التسجيل في تمهير طاقات 1443 والذي يعد أهم أهم البرامج للشباب السعودي لكي يتم الحصول على تمويلات وتدريبات تأهلهم للحصول على وظيفة مناسبة لهم ليتمكنوا من الحصول على حياة مناسبة لهم بمرتب شهري ممتاز.