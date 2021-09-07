نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوم الوطني السعودي 91 متى اليوم الوطنى 1443 هجري وتفاصيل إجازة قطاعات الدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوم الوطني السعودي 2021 يقترب. ويسأل الكثيرين متى اليوم الوطني السعودي 1443 كثيراً. لهذا سنتعرف معكم علي موعد إجازة هذا الوقت المميز، والذي سيكون الحادي والتسعين هذا العام. ومرور 91 سنة علي توحيد المملكة والذكري الأكثر فرحة وبهجة لكثير من السعوديين. وسنتعرف علي الموعد وتفاصيل الإجازة لكل أجهزة الدولة بعد إعلانها رسمياً بخصوص اليوم الوطني 91 لهذا العام.

يوم الوطني السعودي

تقوم المملكة بالاحتفال يوم 23 من سبتمبر كل عام. وذلك بعد صدور المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ. بمناسبة تحويل اسم الدولة من ’’مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها’’ ليصبح ما هو عليه الآن بداية من يوم الخميس 21 جمادي الأولي 1351 هجرياً والذي يوافق 1932 يوم 23 من سبتمبر.

تمكن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية في 5 شوال 1319هـ الموافق 15 يناير 1902م. من استعادة الرياض عاصمة أسلافه مؤسسي الدولة السعودية الثانية، والعودة بأسرته إليها. بعد استرداد الرياض واصل الملك عبد العزيز كفاح مسلح لمدة زادت عن 30 عام من أجل توحيد مملكته، وتمكن من توحيد العديد من المناطق من أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم سنة 1320هـ / 1902م. واستمر توحيد المملكة حتي أخر قطعة.

متى اليوم الوطني السعودي 1443

نتعرف معكم علي إجابة سؤال ما هو موعد اليوم الوطني السعودي 91 هجري. حيث سيكون يوم 16 من صفر للعام 1443. والذي يوافق 23 من شهر سبتمبر كما هو معهود. ووفقًا لنظام العمل والإجازات في المملكة وكما هو موضح في المادتين 127 و 128 من لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. فإن أجازة اليوم العيد السعودي 2021 يومًا واحدًا فقط هو يوم 23 من شهر سبتمبر من كل عام .

وبالنظر إلى أن هذا اليوم من العام الجاري سوف يكون يوم الخميس؛ فإن الإجازة سوف تكون يوم الخميس 23-9-2021 ، مع ضم إجازتي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة عمل رسمية أسبوعية. وسيتم العودة إلي المدارس والعمل يوم الأحد 19 من صفر. وجدير بالذكر أن هيئة الترفيه وكافة الوزارات تستعد للاحتفال بهذا اليوم. وسيتم عقد الكثير من الليالي المميزة به.