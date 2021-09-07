عرض تمويل سيارات 50/50 ادفع نصف ثمن السيارة وقسط الباقي علي سنتين

عرض تمويل سيارات 50/50 هو أحد أهم العروض المقدمة من مصرف الراجحي لعملائه وسط العديد من الامتيازات. حيث قام مصرف الراجحي بعرض منتج تمويل السيارات الجديدة ضمن عرض 50/50 والذي يمكن العملاء كمن شراء سيارات جديدة بدفع نصف ثمن السيارة وتقسيط باقي الثمن علي سنتين. مما يمكن العميل من شراء سيارة فارهة وعملية أياً كان ثمنها ودون التقيد بالتزامات تجعل حياته متعثرة. والحقيقة لم يكن هذا هو العرض الوحيد المقدم من مصرف الراجحي فقد تم عرض إمكانية شراء سيارة ماركة كيا العملية بقسط شهري (1,019) ألف ريال سعودي. وكذلك أيضاً إمكانية شراء سيارة ماركة هيونداي الفارهة بقسط شهري فقط (931) ريال سعودي. وفيما يلي سيتم عرض كافة تفاصيل عرض تمويل سيارات 50/50 المقدم من مصرف الراجحي خلال هذا المقال.

عرض تمويل سيارات 50/50 من مصرف الراجحي

قام مصرف الراجحي بتقديم عرض 50/50 لشراء سيارة بنصف الثمن وتقسيط الباقي وأفاد بأن العرض ساري حتي يوم 30/9/2021 أو حتي نفاذ الكمية. وقد أعلن أيضا أن العرض متاح للعملاء المحول لهم الراتب والعملاء الغير محول لهم الراتب علي مصرف الراجحي وذلك كالتالي:

العملاء المحول لهم الراتب علي مصرف الراجحي

دفعة مقدمة (50%).

الرسوم الإدارية (1%) أو (5,000) آلاف ريال سعودي أيهما أقل.

إجمالي عدد الأقساط (24) قسط شهري.

معدل الزيادة السنوي (9.11%).

دفعة تملك نهائية (50%).

العملاء الغير محول لهم الراتب علي مصرف الراجحي

دفعة مقدمة (50%).

الرسوم الإدارية (1%) أو (5,000) آلاف ريال سعودي أيهما أقل.

إجمالي عدد الأقساط (24) قسط شهري.

معدل الزيادة السنوي (9.67%).

دفعة تملك نهائية (50%).

مثال توضيحي لشراء سيارة لعميل محول له الراتب علي بنك الراجحي

في حالة السيارة بقيمة (190,000) ألف ريال سعودي.

تكون الدفعة المقدمة (95,000) ألأف ريال سعودي.

الأقساط الشهرية (24) قسط شهري علي أن يكون القسط الشهري بقيمة (650) ريال سعودي فقط.

معدل الزيادة السنوية (9,11%).

دفعة التملك النهائية (95,000) ألف ريال سعودي.

مثال توضيحي لشراء سيارة لعميل غير محول له الراتب علي بنك الراجحي

في حالة السيارة بقيمة (180,000) ألف ريال سعودي.

تكون الدفعة المقدمة (90,000) ألأف ريال سعودي.

الأقساط الشهرية (24) قسط شهري علي أن يكون القسط الشهري بقيمة (654) ريال سعودي فقط.

معدل الزيادة السنوية (9,67%).

دفعة التملك النهائية (95,000) ألف ريال سعودي.

كما أنه تم إيضاح أنه يمكن القيام بالتقديم للحصول علي العرض عن طريق الدخول إلي الصفحة الرسمية الإلكترونية لمصرف الراجحي وتقديم الطلب.