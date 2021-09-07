“الرخصة المهنية” الان رابط التسجيل في الاختبار التربوي للمعلمين tpl.etec.gov.sa

الرخصة المهنية هي رخصة تؤكد الالمام بالمعارف الموجودة للمعلم او علي الاقل الحد الادني منها للالمام بالوظيفة المطلوبة , قامت المؤسسات العامة للقياس و التقويم في المملكة العربية بالسعودية بأنشاء بعض الاختبارات وذلك لان الاختبارات هي واحده من اهم الادوات الخاصة بالفحص والتأكد من مستوي العامل او المهندس او المستخدم بصفة عامة وجاءت المؤسسات العامة ببعض الاختبارات التربوية لمن يشغلوا المناصب او الوظائف التعليمية و هذه الاختبارات الهدف منها تطوير ودعم المنظمة التعليمية حيث شرعت ببدء هذه الاختبارات للحصول علي ” الرخصة المهنية”

اخر تصريحات الوزارة بخصوص الرخصة المهنية

بعد معرفة اهميه الرخصة المهنية في مزاولة المهنة اصبح من البديهي معرفة الشروط التي سوف تضعها وزارة التربية والتعليم في اخر بيان لوزير التربية والتعليم حيث صرحوا بأن حصول المعلم علي الرخصة المهنية يعد اهم شرطا قبل مزاولة المهنة وعلي كل متخصص الحصول عليها وذلك للقدرة علي اتمام اعماله بأكمل وجه , ولمن لا يملك الخبرات الكافية تضم لك الرخصة بعض التدريبات والاختبارات الازمة وغيرها للتطوير من مجال العمل التربوي

الموعد الرسمي لاستلام الرخصة المهنية

اقر المجلس الوطني للقياس بتحديد موعد لاستلام الرخصة المهنية وتكون تحديدا بعد الاختبارات الواجب علي المعلم اجتيازها للحصول علي الرخصة المهنية وتكون هذه الاختبارات في تمام يوم الثلاثاء الموافق 7 من شهر سبتمبر لعام 2021 , تحديدا في “7-9-2021” و يوافق “30 محرم 1443هـ ” بعد اتمام الاختبارات يستطيع مزاول المهنة استلام الرخصة الخاصة به بعد التسجيل في رابط الاختبارات بالاسفل

التسجيل لاستلام الرخصة المهنية عن طريق رابط الاختبارات tpl.etec.gov.sa