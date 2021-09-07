اسرع تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل استلم 100,000 ريال بالتقسيط بالمملكة استلم مبلغ التمويل دون الحاجة إلي تحويل راتب وبدون كفيل، من شركة التيسير للتمويل بالمملكة، وتقدم الشركة تمويلا يلبي احتياجات العملاء، ثم تحصل عليه كاش سريع لتغطية متطلباتك، وتقوم أيضا بتمويلات اخري للزواج، التعليم، تجديد المنزل، السفر، أو الاحتياجات الطبية، الشركة تقدم افضل تكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، والتمويلات بفترة سداد ميسرة وطويلة المدي، حتي خمس سنوات لجميع العملاء، مع هامش من الربح منافس بين شركات التمويل بالمملكة، ثم أنها متوافقة تماما مع الشريعة الإسلامية، وبدون كفيل، ولا تحويل راتب، والشركة تابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي. ما هي شروط ومستندات لطلب التمويل من شركة أصول للتمويل بالمملكة

اسرع تمويل بدون تحويل راتب وبدون كفيل استلم 100,000 ريال بالتقسيط

هناك الكثير من المزايا التمويلية التي تقدمها شركة التيسير للتمويل في المملكة:

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. متاح للسعودين فقط. ثم بدون تحويل الراتب، وبدون كفيل. أقساط ميسرة ومدة تصل إلي خمس سنوات. ثم هامش ربح تنافسي عن باقي شركات التمويل. الحصول علي التمويل كاش وبسهولة ويسر في 24 ساعة. الحصول علي التمويل إلكترونيا ومجانا. نسبة التمويل ثابتة بعد توقيع العقد ولا تقوم الشركة بتغييرها بتغييرها.

الشروط الخاصة بتمويل شركة التيسير

دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي. ثم لا يقل عم العميل عن 21 سنة وحتي ستون سنة. المتقدم سعودي الجنسية ويمتلك هوية وطنية سارية. ثم يشترط فترة عمل لا تقل عن ستة اشهر في القطاعين الحكومي والخاص.

أنواع التمويلات بشركة التيسير بالمملكة

تجديد وترميمات العقار. شراء الأراضي. ثم النفقات الطبية. إعادة للتمويل النقدي. نفقات التعليم الجامعي. ثم شراء الأسهم والسندات. تمويل القروض التجارية. تكاليف الزواج.

المستندات المطلوبة للتمويل من التيسير

كشف حساب بنكي ثلاث شهور. ثم خطاب تعريفي بالراتب، الوظيفة، تاريخ الالتحاق بالعمل. بطاقة الهوية وسارية. ثم خطاب من الضمان الاجتماعي. تقديم العنوان الوطني.

خطوات الحصول علي التمويل من شركة التيسير

الدخول إلي الموقع الإلكتروني للشركة. تسجيل الدخول للموقع. ثم تعبئة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة. تقديم صور من المستندات المطلوبة. إذا كانت منشأة الدخول إلي نافذة المنشآت. عند الموافقة تقوم بزيارة البنك لتقديم أصول المستندات المطلوبة، وتوقيع العقد.

التمويل بدون وظيفة للشباب يصل إلي 30 ألف ريال سعودي بالمملكة