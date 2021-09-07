شروط دعم ريف للعاطلين || التسجيل في دعم ريف وشروط القبول وخطوات التسجيل

شروط دعم ريف للعاطلين، ترتفع مؤشرات البحث في الأيام القليلة الماضة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية حيث يرغب العديد من المواطنين في المملكة في التعرف على شروط دعم ريف للعاطلين، يعتبر هذا الدعم واحد من البرامج التي قامت وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية بإطلاقها من أجل تقديم الدعم لربات البيوت والأسر العاطلة عن العمل والأسر المنتجة والمزارعين الصغار من أجل مساعدتهم على العمل وكذلك تنمية القطاع الزراعي وعدم تخلي هؤلاء الأسر عن البقاء في الأرياف والذهاب إلى المدن، كما أن الحكومة السعودية تقدم دعم مادي لهذه الأسر بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات التي تساعد هذه الأسر على الاستقرار والبقاء في الريف والعمل، ونقدم لكم في هذا المقال كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية للأسر التي تعيش في الريف.

شروط دعم ريف للعاطلين

أعلنت وزارة الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل لجميع المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط دعم ريف للعاطلين وذلك من أجل الحصول على الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية عبر وزارة الزراعة والمياه السعودية، ومن شروط التسجيل في هذه الدعم هي:

أن لا يقل عمر الشخص المتقدم للدعم عن 21 عام. أن يكون الشخص المتقدم للدعم سعودي الجنسية. ألا يتلقى الشخص المتقدم لدعم الريف مساعدات مادية من أكثر من ثلاثة أطراف. ألا يزيد دخل الشخص المتقدم عن 6 ألاف ريال سعودي. كما يجب على الشخص تقديم ما يثبت صحة كل هذه الشروط.

أما عن شروط القبول في الدعم فجاءت كالآتي:

يجب أن يقوم المتقدم باستخراج وثيقة العمل الحر.

لا يجوز للشخص المتقدم أن يعمل في أي من القطاعات السعودية سواء كانت عامة أو خاصة.

يجب أن يمتلك الشخص حساب بنكي خاص به ونشط على منصة ريف.

كما يجب أن يكون المتقدم يعمل في أحد المهن الزراعية التي يدعمها البرنامج.

التسجيل في دعم ريف للعاطلين

يمكن التقديم في برنامج الدعم بعد الاطلاع على شروط دعم ريف للعاطلين كالآتي: