عروض اليوم الوطني السعودي 91 من اكسترا السعودية وكيفية التقسيط. بمناسبة اليوم السعودي لتوحيد المملكة وتقدم جميع المتاجر والمحلات التجارية والشركات والمؤسسات عروضًا متميزة على المنتجات والخدمات والسلع من كبرى الماركات العالمية ومن ضمن هذه الشركات شركة اكسترا السعودية المتخصصة في الأجهزة الكهربائية المنزلية والأجهزة التكنولوجية كالجوالات وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

عروض اليوم الوطني السعودي 91 من اكسترا السعودية

تقدم شركة أكسترا السعودية باقة متميزة من العروض والخصومات بمناسبة اليوم السعودي الوطني 91 على جميع الماركات لكل الأجهزة المعروضة بأسعار منافسة على النحو الآتي:

آيفون 11 بسعر 4521 ريال بدلًا من 6469.

أبل ماك بوك برو تاتش بار 2019، كور آي9، 1تيرا، 16 بوصة، رمادي بسعر 11999 ريال بدلًا من 12999 ريال.

مايكروسوفت سيرفس لابتوب 3 15، بسعر 4949 ريال بدلًا من 6849.

هواوي ساعة جي تي2، 46 ملم، رمادي بسعر 829 ريال بدلًا من 1049 ريال.

مايكروسوفت سيرفس برو 7 بسعر 6399 ريال بدلًا من 8599 ريال.

مكيف كلاس برو بسعر 1899 ريال بدلًا من 2699 ريال.

ثلاجة كلاس برو بسعر 2399 ريال بدلًا من 3999 ريال.

ثلاجة إل جي بسعر 3999 ريال بدلًا من 5899 ريال.

غسالة كلاس برو بسعر 899 ريال بدلًا من 1699 ريال.

طابعة انكحيت بسعر 949 ريال بدلًا من 1329 ريال.

غسالة أطباق إل جي بسعر 3499 ريال بدلًا من 5699 ريال.

موقد غاز جليم بسعر 3399 ريال بدلًا من 3899 ريال.

مكنسبة كهربائية كلاس برو بسعر 299 ريال بدلًا من 499 ريال.

صانعة قهوة كابو برونا بسعر 339 ريال بدلًا من 449 ريال.

عجانة أريتي بسعر 389 ريال بدلًا من 689 ريال.

مقلاة افانس ديجيتال بسعر 799 ريال بدلًا من 1599 ريال.

يمكن الإطلاع على كافة عروض اليوم الوطني من موقع اكسترا السعودية.

عروض اكسترا السعودية

أيضًا يوجد خصومات من 10%- 40% بمناسبة العودة للدراسة على الكمبيوتر وملحقاته وجميع العروض سارية حتى 11 سبتمبر.

كيفية تقسيط المشتريات من اكسترا السعودية

يمكن تقسيط كافة المشتريات بفيزا المشتريات بفائدة 0% في بعض البنوك السعودية: بنك الراجحي، وبنك الجزيرة، وبنك ساب، وبنك السعودي للاستثمار، وبنك الرياض، وبنك الأهلي السعودي، يمكن للعميل الحامل لفيزا المشتريات من البنوك السابقة الشراء وتقسيط المشتريات حتى 12 شهر بحد أدنى 3500 ريال في فاتورة واحدة من أي فرع من فروع المتجر أو عبر الموقع الإلكتروني.