نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأن” رابط الاختبارات المركزية ( الرابع والخامس) مدرستي ekhtibar.moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة

اعلنت وزارة التربية والتعليم بدء الاختبارات المركزية وانتشارها في جميع مدارس المملكة العربية السعدوية عن طريق الدخول لموقع ekhtibar.moe.gov.sa وتبدأ الاختبارات من المرحلة الابتدائية التعليمية و المرحلة المتوسطة ختي الوصول علي الصف الاول من المرحلة الثانوية التعليمية وتتم هذه الاختبارات من خلال برنامج التعليم عن بعد الذي اشتهر في الاونة الاخيرة المعروف ببرنامج Microsoft teams والقادر علي توفير كافة الامكانيات اللازمة لمساعدة الطلاب علي تمام اختباراتهم دون مواجهة اي صعاب

الهدف من الاختبارات المركزية

بعد بدء العام الدراسي الجديد من الاسبوع الماضي , اجتمع قادة التعليم في المملكة العربية السعودية وتم الاتفاق علي ان الاختبارات المركزيه هي الحل الانسب والافضل لتدريب الطلاب في كل الفئات العمرية مهما ساءت الظروف وذلك لاعتمادها علي البرنامج الشهير ميكروسوفت تيمز المخصص لنظام التعليم عن بعد وكان الهدف من هذه الاختبارات واضح وسيتم تلخيصة في ثلاث نقاط

تذكير الطلاب بالتعليم الالكتروني E-Learning والذي بدأ فجأة والاستعداد لظهوره مره اخري معرفة الطلاب ببرنامج Microsoft teams معرفة جيدة وعدم توفير مجال للنسيان تنمية المهارات اللغوية والرياضية والعلمية لكل طالب وطالبة

ما هو Microsoft Teams

والجدير بالذكر ان برنامج Microsoft Teams هوا برنامج تعليم عن بعد تم تصميمة بطريقة الكترونية لتوفير احتياجات الطالب من غرف تعليمية والتواصل مع المعلم والطلاب بالصوت والصورة والمتابعة مع المعلم الشرح اولا بأول والقدرة علي اتمام الاختبارات بصورة سلسلة وذلك لقدرة المعلم علي انشاء الامتحانات بطريقة سريعة ومتظمة وكل ما يجد علي الطالب فعلة هو الدخول للامتحان واختيار الاجابة الصحيحة عن طريق الهاتف المحمول او الحاسوب وبعد اداء الاختبار تظهر نتيجة الطالب تلقائيا , وقد اعتمدت علية وزارة التربية والتعليم لاتمام اختباراتها المركزية الخاصة بكل الصفوف الاولي من الماراحل الابتدائية حتي الصف الاول للمرحلة الثانوية فعلي الرغم من كفاءة البرنامج الا انه انشاء فجوة علمية بين الطلاب فلم يستطيعوا الالمام بكل المناهج العملية في العامين الماضيين وذلك بسبب جائحة كورونا المستجدة لذلك لجاءت الوزارة لهذه الاختبارات لاستعادة تركيز ابنائها في العام الجديد

طريقة التسجيل للاختبار المركزي

وللتسجيل في الاختبارات المركزية علي الطاب اتباع القليل من الخطوات لاتمام عملية التسجيل مثل :-