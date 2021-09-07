اقوى تخفيضات اكسترا 60% على الاجهزة الكهربائية

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية، توفر اكسترا عروض على كافة الأجهزة الكهربائية من شاشات وغسالات وثلاجات وكافة الأجهزة التي يحتاج إليها كل منزل، فالأسعار المتوفرة من اكسترا مناسبة لكافة الطبقات ومن خلال ذلك المقال سنقدم إليكم قائمة بأسعار اكسترا على الأجهزة الكهربائية.

عروض اكسترا على الشاشات في المملكة العربية السعودية:

تقدم إليكم شركة اكسترا أفضل العروض والتخفيضات على جميع أنواع الشاشات من أفضل ماركات الصنع وإليكم في السطور الآتية أفضل عروض اكسترا على الشاشات الذكية بالأسعار:

عرض خاص ومميز على ماركة سامسونج شاشة 49 بوصة عالية الوضوح منحنية أبيض عليها خصم بنسبة 18.75%؛ أما عن العرض الأخر فهو على سامسونج شاشة 32 بوصة عالية الوضوح متوفر باللون الأسود في شركة اكسترا. بينما العرض في اكسترا على شاشة سامسونج شاشة 27 بوصة منحنية عالي الوضوح بخصم 15.1%، بينما عرض شاشة لينوفو جي 24، 10 شاشة الألعاب 23.6 بخصم يصل إلى 22.24%. عروض اكسترا اليوم على سامسونج شاشة 27 بوصة عالية الوضوح منحنية خصم بنسبة 20%، وعرض لينوفر ليجن واي 25 شاشة 24.5 بوصة عالي الوضوح متوفر باللون الأسود. فيوسونيك شاشة 24 بوصة تعمل باللمس متوفرة باللون الأسود بخصم يصل إلى 7.51%. لينوفو جي 34 شاشة للألعاب 34 بوصة فائق الوضوح متوفر بخصم يصل إلى 13.46%. سامسونج 27 بوصة شاشة ألعاب منحنية متوفرة باللون الأزرق مضاف لها خصم بنسبة 16.67%. كلاس برو تلفزيون 65 بوصة ذكي عالية الوضوح متوفر بخصم بنسبة 30.56%. كلاس برو 86 بوصة ذكي فائق الوضوح بخصم يصل إلى نسبة 40.91%. كلاس برو تلفزيون 42 بوصة عالي الوضوح 33.36%. ال جي تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح بخصم بنسبة 61.54%.

عرض اكسترا على المكيفات:

تقدم إليكم اكسترا عرض على جميع أنواع المكيفات التي من أهمها كلاً من التالي:

تقدم اكتسرا عرض على كلاس بو مكيف جداري 18000 وحدة توزيع هواء 29.64%.

تي سي إل مكيف شباك 18000 وحدة كمبريسوز بخصم يصل إلى 20.01%.

كلاس برو مكيف جداري 22000 وحدة توزيع هواء بخصم 27.28%.

جنرال الكترك مكيف شباك 17600 وحدة تبريد.

عرض على غسالات الملابس: