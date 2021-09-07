البنك السعودي الفرنسي قرض بدون كفيل غارم على 5 سنوات للرجال والنساء وبشروط ميسرة

يوفر البنك السعودي الفرنسي مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي يعمل بها منها طلب قرض شخصي أون لاين سواء لقطاع الأفراد أو الأعمال الخاص بالمؤسسات والشركات، حيث يعتبر قرض بدون كفيل غارم البنك السعودي الفرنسي المعتمد من البنك المركزي إحدى البنوك الحكومية التي توفر التمويل بإجراءات سهلة وسريعة مع مرونة التقسيط بأطول فترة سداد تصل حتى خمس سنوات، واليوم مقالي ومن موقع ثقفني عن قرض البنك السعودي حيث يمتاز القرض بصيغة التورق وهي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تماماً، بالإضافة أن البنك يقدم تسهيلات أخرى للعميل ومبالغ كبيرة القرض تصل حتى 2 ونصف مليون ريال سعودي، وبأسهل متطلبات دون تعقيد في الإجراءات.

مميزات التمويل الشخصي من البنك السعودي الفرنسي:

مميزات التمويل تتضمن في النقاط التالية:

يوفر البنك القرض مجاز من هيئة الرقابة الشرعية لكي تكون مطمئن عند طلبك النموذج. يعمل بكل شفافية في إيضاح أسعار المنتجات التمويلية حتى عقد التمويل موجود بالموقع الإلكتروني داخل صفحة التمويل الشخصي. يعطي قرض بدون كفيل يصل إلى 2 ونصف مليون ريال سعودي وتقسيط على خمس سنوات. أسرع الإجراءات بجانب الموافقة الفورية في حالة اكتمال المستندات المطلوبة. يتيح البنك إمكانية شراء المديونية من بنوك أخرى. إمكانية إعادة التمويل بعد ما يتم سداد نسبة 20% من التمويل القائم. تمويل لا يطلب ضامن بالإضافة إلى خاصية الإعفاء من سداد الدين في حالة العجز الدائم أو الوفاة .

شروط قرض بدون كفيل:

متاح للسعوديين فقط. لا يقل العمر من 20 عام وحتى 60 سنة. بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول. أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات أو الشركات الخاصة المعتمدة لدى البنك.

كيفية تقديم طلب قرض بدون كفيل غارم البنك السعودي الفرنسي:

خطاب تعريف من العمل. خطاب تحويل الراتب. فتح حساب جاري في البنك. أصل الهوية الوطنية.

ولمزيد من المعلومات بشأن القروض المتاحة او الخدمات المصرفية يمكنك الاتصال على رقم البنك السعودي الفرنسي 800124212 من الهاتف الثابت، أو عبر الجوال على رقم 920000576.