نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجازات العام الدراسي الجديد في السعودية 1443 وخريطة التقويم في المقال التالي
رغم مرور نحو 10 أيام على بدء الدراسة في المملكة العربية السعودية، يهتم كثير من الطلاب بمعرفة إجازات العام الدراسي الجديد 1443هـ، وتفاصيل خريطة التقويم لهذا العام الذي يشهد تطبيق نظام تعليمي جديد في عدد الحصص ومدتها، وعدد الإجازات، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، إذ ينقسم العام إلى ثلاثة فصول بدلًا من فصلين، إضافة إلى إضافة عدد من المواد الدراسية التي تقيس المهارات الشخصية والرقمية للطلاب.
إجازات العام الدراسي الجديد في السعودية 1443
تختلف إجازات العام الدراسي الجديد في السعودية 1443هـ، عن الإجازات في الأعوام الماضية، إذ أصبحت أيام الدراسة أطول، وزادت الإجازات إلى 12 إجازة، وهي وفق الجدول التالي:
|الإجازة
|التاريخ الهجري
|التاريخ الميلادي
|اليوم الوطني السعودي
|15/02/1443
|22/09/2021
|نهاية أسبوع مطولة
|11/03/1443
|17/10/2021
|نهاية أسبوع مطولة
|29/03/1443
|04/11/2021
|الفصل الدراسي الأول
|20/04/1443
|25/11/2021
|نهاية أسبوع مطولة
|15/05/1443
|19/12/2021
|منتصف الفصل الدراسي الثاني
|03/06/1443
|06/01/2022
|نهاية أسبوع مطولة
|01/07/1443
|02/02/2022
|نهاية أسبوع مطولة
|22/07/1443
|23/02/2022
|الفصل الدراسي الثاني
|07/08/1443
|10/03/2022
|عيد الفطر
|24/09/1443
|25/04/2022
|نهاية أسبوع مطولة
|24/10/1443
|25/05/2022
تفاصيل خريطة التقويم الدراسي 1443
ونشرت وزارة التعليم السعودية، تفاصيل خريطة التقويم الدراسي 1443هـ، ليسترشد بها الطلاب والمعلمون في المملكة، وهي كالتالي:
- بدء الفصل الدراسي الأول: يوم الأحد 21 محرم 1443هـ، الموافق 29 أغسطس 2021.
- إجازة اليوم الوطني: يومي الأربعاء والخميس 15 و16 من شهر صفر لعام 1443هـ، الموافق 22 و23 من شهر سبتمبر 2021.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة: يومي الأحد والإثنين 11 و12 من ربيع الأول لعام 1443هـ، الموافق 17 و18 من شهر أكتوبر 2021.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة: يوم الخميس 29 من ربيع الأول لعام 1443هـ، الموافق 4 نوفمبر 2021.
- بداية إجازة الفصل الدراسي الأول: في نهاية دوام يوم الخميس 20 ربيع الآخر، الموافق 25 نوفمبر لعام 2021.
- بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني: يوم الأحد 1 جمادى الأولى لعام 1443هـ، الموافق 5 ديسمبر لعام 2021.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة: يوم الأحد 15 من جمادى الأولى لعام 1443هـ، الموافق 19 ديسمبر 2021.
- إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني: تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 3 جمادى الآخرة لعام 1443هـ، الموافق 6 يناير لعام 2022.
- بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني: يوم الأحد 13 من جمادى الآخرة لعام 1443هـ، الموافق 16 يناير لعام 2022.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة: يومي الأربعاء والخميس 1و2 رجب لعام 1443 هـ، الموافق 2 و3 من فبراير لعام 2022.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة: يومي الأربعاء والخميس 22 و23 رجب لعام 1443هـ، الموافق 23 و24 فبراير لعام 2022.
- بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني: نهاية دوام يوم الخميس 7 شعبان لعام 1443هـ، الموافق 10 مارس 2022.
- بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثالث: يوم الأحد 17 شعبان 1443هـ، الموافق 20 مارس لعام 2022.
- بداية إجازة عيد الفطر: بنهاية دوام يوم الإثنين 24 رمضان 1443هـ، الموافق 25 من أبريل لعام 2022.
- بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر: يوم الأحد 7 شوال الموافق، 8 مايو لعام 2022.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة: يومي الأربعاء والخميس 24 و25 شوال لعام 1443هـ، الموافق 25 و26 مايو 2022.
- إجازة نهاية أسبوع مطولة: يومي الأربعاء والخميس 16 و17 ذي القعدة، الموافق 15 و16يونيو 2022.
- بداية إجازة نهاية العام الدراسي: بنهاية دوام يوم الخميس 1 ذي الحجة الموافق 30 يونيو لعام 2022.
- أما عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول: 13 أسبوعًا.
- وعدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني: 13 أسبوعًا.
- كذلك عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث: 13 أسبوعًا.
- وعدد الأيام الدراسية الفعلية خلال الفصل الدراسية الثلاثة: 183 يومًا.
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