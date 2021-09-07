إجازات العام الدراسي الجديد في السعودية 1443 وخريطة التقويم

رغم مرور نحو 10 أيام على بدء الدراسة في المملكة العربية السعودية، يهتم كثير من الطلاب بمعرفة إجازات العام الدراسي الجديد 1443هـ، وتفاصيل خريطة التقويم لهذا العام الذي يشهد تطبيق نظام تعليمي جديد في عدد الحصص ومدتها، وعدد الإجازات، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، إذ ينقسم العام إلى ثلاثة فصول بدلًا من فصلين، إضافة إلى إضافة عدد من المواد الدراسية التي تقيس المهارات الشخصية والرقمية للطلاب.

إجازات العام الدراسي الجديد في السعودية 1443

تختلف إجازات العام الدراسي الجديد في السعودية 1443هـ، عن الإجازات في الأعوام الماضية، إذ أصبحت أيام الدراسة أطول، وزادت الإجازات إلى 12 إجازة، وهي وفق الجدول التالي:

الإجازة التاريخ الهجري التاريخ الميلادي اليوم الوطني السعودي 15/02/1443 22/09/2021 نهاية أسبوع مطولة 11/03/1443 17/10/2021 نهاية أسبوع مطولة 29/03/1443 04/11/2021 الفصل الدراسي الأول 20/04/1443 25/11/2021 نهاية أسبوع مطولة 15/05/1443 19/12/2021 منتصف الفصل الدراسي الثاني 03/06/1443 06/01/2022 نهاية أسبوع مطولة 01/07/1443 02/02/2022 نهاية أسبوع مطولة 22/07/1443 23/02/2022 الفصل الدراسي الثاني 07/08/1443 10/03/2022 عيد الفطر 24/09/1443 25/04/2022 نهاية أسبوع مطولة 24/10/1443 25/05/2022

تفاصيل خريطة التقويم الدراسي 1443

ونشرت وزارة التعليم السعودية، تفاصيل خريطة التقويم الدراسي 1443هـ، ليسترشد بها الطلاب والمعلمون في المملكة، وهي كالتالي: