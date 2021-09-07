رابط نتائج الإكمال الدورة الثانية 2021 الثانوية العامة التكميلية

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عمر شويل - جدة نتائج الإكمال الدورة الثانية 2021 أعلنت عنها وزارة التعليم الفلسطينية من خلال حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشارت أن اليوم الثلاثاء يوافق لحظة إطلاق نتائج التوجيهي الدورة الثانية أو ما يُطلق عليها نتيجة الإكمال الثانوية العامة 2021 لكافة الطلاب، ويمكن الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2021 في فلسطين إلكترونيًا وذلك للتسهيل على الطلاب والطالبات.

نتائج الإكمال الدورة الثانية 2021

نتائج الثانوية العامة 2021 الدورة الثانية أولتها الوزارة اهتمام كبير وخصوصًا بعد أن انتهت الامتحانات رسميًا خلال شهر أغسطس الماضي، فقد قامت بعدها في الحال بأعمال التصحيح والمراجعة لكافة أوراق الطلاب، وانتهت رسميًا من أعمال الكنترول مطلع الشهر الجاري.

ومنذ ذلك الحين وأصبح الطلاب مترقبين لحظة اعتماد النتائج في المدن الفلسطينية، من أجل معرفة نتائج التحسين والالتحاق بعد ذلك بالكليات داخل الجامعات الفلسطينية المختلفة، أي أن هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية التي يمر عليها الطالب خلال مشواره الدراسي ككل.

رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الدورية الثانية

أما عن نتائج الدور الثانية للثانوية العامة في فلسطين فمن المتوقع ظهورها خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط وزارة التعليم الفلسطينية الإلكترونية.

الدخول إلى النتائج.

ثم يليها إدخال المعلومات المطلوبة للاستعلام من بينها رقم جلوس الطالب الذي حصل عليه في الامتحانات والنقر على بحث.

في الحال ستظهر لك قائمة بالدرجات في المواد التي امتحن فيها الطلاب والطالبات.

نتائج التكميلي للدورة الثانية 2021

وهناك أعداد كبيرة من الطلاب قامت بالتقديم للدخول إلى امتحانات التكميلي خلال هذا العام وقد بلغ عددهم حوالي خمسة عشر ألف طالب من الذكور والإناث في مختلف الإدارات التعليمية، وكذلك في الشعبة العلمية والشعبة الأدبية أيضًا.

وقد زاد الإقبال على دخول الطلاب امتحان الأحياء أي أن الأعداد الكبيرة في التكميلي جاءت في القسم العلمي وهم الأقل نسبة في النجاح في الدورة الأولى عن الشعبة الأدبية على وجه التحديد، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد إلى أن وزارة التربية والتعليم لم تدخر جهدًا للحفاظ على المنظومة التعليمية.