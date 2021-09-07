البنك الأهلي السعودي يقدم قرض سيارة بدون ضامن وبدون تحويل راتب ولجميع القطاعات

في إطار ما تقدمه حكومة المملكة من تسهيلات ائتمانية وقروض ميسرة للمواطنين للتيسير عليهم في ظل الظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا وتعثرها ماليا وتأثرهم ماديا وإ‘حتياجهم لسحب قرض لسداد إيجاراتها أو للإنفاق على أسرهم، ومن أهم القروض المقدمة قرض سيارة من البنك الاهلي حيث يتميز البنك الأهلي بعروضه المستمرة سواء على السيارات أو التمويل الشخصي بخصائص عديدة منها تحديد قيمة القسط بحيث تناسب الدخل الشهري للعميل مما تسهل على العملاء دفع الأقساط بدون الشعور بعبء إضافي أو وجود ضغط مالي بهدف عدم التعثر والحفاظ على السجل الائتماني جيد، واليوم مقالي عن قرض سيارة بدون ضامن من البنك الأهلي السعودي، حيث يقدم البنك الأهلي السعودي قرض سيارة بدون ضامن ضمن البرامج التمويلية الميسرة في السداد التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتشمل أيضاً المتقاعدين، ويقدم البنك الاهلى تحديد قيمة القسط بحيث تناسب الدخل الشهري للعميل مما تسهل على العملاء دفع الأقساط بدون الشعور بعبء إضافي أو وجود ضغط مالي بهدف عدم التعثر والحفاظ على السجل الائتماني جيد وهذا ما يساعدك في طلب أي نوع تمويل من أي جهة وأنت مطمئن من القبول بسهولة، نظراً لأن معظم البنوك والشركات تتطلب في الشروط وجود سجل ائتماني جيد.

مزايا قروض البنك الأهلي السعودي:

يتضمن قرض البنك الاهلي عدة خصائص اهمها على النحو التالي:-

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. تغطية تأمينية شاملة طوال فترة التأجير. تمويل لا يطلب تحويل راتب. متاح للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين. قرض بدون كفيل غارم. مدة السداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات. إمكانية تملك السيارة بعد فترة السداد. قرض بأسرع إجراءات وموافقة فورية من أول زيارة. متاح تأجير 5 سيارات للسعوديين وثلاثة للمقيمين. عروض تمويلية مميزة طوال العام.

شروط تمويل الأهلي التأجيري للسيارات بدون كفيل أو تحويل راتب:

طريقة تقديم طلب قرض سيارة البنك الأهلي السعودي:

المستندات المطلوبة كما في الشروط السابقة، يجب تحضيرها كاملة والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الاهلي السعودي أو الاتصال عبر رقم البنك الأهلي السعودي المجاني 920000891 أو زيارة أقرب فرع إليك يكون أفضل لإتمام الإجراءات بسرعة.