كيفية التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية 1443 وأهم الشروط

برامج اجتماعية كثيرة توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، منها برنامج الحقيبة المدرسية 1443هـ، الذي يكفل مصاريف الدراسة للطلاب والطالبات غير القادرين في المملكة، إذ يعد أحد البرامج التي تقدم مساعدة نقدية للأسر محدودة الدخل، وذلك عبر الحساب البنكي للمستفيد من هذا الدعم، لشراء الحقائب والزي المدرسي قبل بداية العام الدراسي.

التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية 1443

ويُمكن الطلاب في المملكة التسجيل في برنامج الحقيبة المدرسية 1443هـ، للحصول على مبالغ نقدية بهدف شراء الأدوات المستلزمات الدراسية، من خلال اتباع هذه الخطوات:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. النقر على الخدمات الإلكترونية. النقر على زر مستخدم جديد، لإنشاء حساب مستخدم جديد. تسجيل الاسم بالكامل. إدخال رقم الهوية الوطنية. إدخال رقم الهاتف الجوّال. كتابة تاريخ الميلاد. كتابة عنوان السكن. استكمال باقي المعلومات المطلوبة لتسجيل الحساب الجديد في البرنامج. النقر على حفظ البيانات. والنقر على زر موافق، للموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج. استلام رسالة نصيّة على الهاتف الجوّال تحتوي على رمز تفعيل الحساب. ولا بُد من إدخال الرمز التفعيلي الذي يصل إلى الهاتف. في حالة أن المتقدم يريد الإستعلام عن حالة الطلب يجب الدخول إلى خدمة “طلباتي”. وتصل رسالة على الهاتف تفيد بقبول طلب التسجيل.

شروط الحصول على دعم الحقيبة المدرسية 1443

ويحتاج البرنامج الخاص بالحقيبة المدرسية، تحقيق عدد من الشروط المهمة، وهي على النحو التالي: