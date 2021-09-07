نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46 التي يحتاج الكثر من الناس معرفته، حيث تفصلنا فقط أيام عن موعد إيداع الدعم لهذا الشهر، فمنذ قررت الحكومة صرف هذا الدعم شهريا للمستفيدين من البرنامج، وتتوالى بشكل دائم الأسئلة في هذا الوقت من الشهر عن موعد الإيداع، وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات الرشيدة التي اتخذتها المملكة السعودية تجاه المواطنين، فهذا الراتب الشهري الذي تقوم على صرفه وزارة التضامن الاجتماعي يكون بمثابة عون كبير لكثير من المواطنين، وبالأخص أنه يتم الصرف للمستحقين فقط وفق مجموعة من الشروط قد وضعتها الوزارة، والآن يمكنك التعرف على موعد ايداع حساب المواطن لشهر سبتمبر 2021.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46

يتم إيداع الدعم شهريا في اليوم العاشر من بداية كل شهر ميلادي، ولكن يتغير ذلك في حالة موافقة اليوم العاشر ليوم إجازة، وهذا ما حدث هذا الشهر ليكون موعد الإيداع لشهر سبتمبر هو يوم الخميس 9 سبتمبر 2021، وهو الموافق ليوم 2 صفر 1443هـ، وبذلك يكون الدعم متاح في جميع حسابات المستفيدين في هذا اليوم.

شروط حساب المواطن

بعد التعرف على موعد صرف حساب المواطن الدفعة 46، يمكنك الآن التعرف على الشروط التى وضعتها الوزارة لاستحقاق الدعم، والتي تتلخص فيما يلي:

يشترط أن يكون الحد الأدنى لعمر المتقدم هو ثمانية عشر عاماً.

يلزم أن تكون جنسية المتقدم سعودية.

بطاقة التنقل شرط أساسي من شروط الإستحقاق.

الإقامة في المملكة العربية السعودية سنويا مدة تتجاوز الثلاثة أشهر.

عدم استفادة الفرد من أي من مراكز الإيواء أو السجن.

يجب تقديم ما يلي: عقد إيجار، صك كلية عسكرية، وصك ملكية أو سكن جامعي”.

الحد الأقصى لدخل المتقدم يكون 2000 ريال سعودي.

وبالنهاية يشترط تسجيل البيانات بشكل صحيح، حيث يتم التأكد من صحتها من خلال الجهة المعنية.

تحديث بيانات حساب المواطن

في حال وجود تغيير أي من بياناتك يجب أن تقوم بتعديلها على الفور من خلال الموقع، ويمكنك إجراء ذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن.

عليك التسجيل من خلال “اسم المستخدم- كلمة المرور” الخاصة بحسابك.

إعادة كتابة رمز التحقق، ثم الضغط على تعديل الطلب.

قم بتعديل البيانات التي تريد تغييرها.

بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على كلمة “تقديم طلب التحديث”.

وبـ نهاية هذا المقال نكون عرضنا لكم موعد صرف حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، كما تم الإعلان عنه رسمياً، كذلك وضحنا الخطوات اللازمة لتحديث بيانات حساب المواطن السعودي.