قرض بدون رسوم ولا كفيل للقطاع الخاص بأسهل إجراءات وأقل قسط شهري شركة متاجر للتمويل

قرض بدون رسوم ولا كفيل للقطاع الخاص من شركة متاجر للتمويل التي تشمل العديد من التسهيلات ومرونة التعامل لجميع القطاعات والمتقاعدين بشروط بسيطة موحدة لا تختلف سواء للرجال أو النساء، تعد هذه الشركة من أفضل شركات التمويل في السعودية بسبب المميزات التي تقدمها للعملاء الراغبين في الحصول على قرض شخصي دون الشعور بأعباء إضافية، علاوة على ذلك أن جميع منتجاتها تتوافق مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أنها تنفذ الصرف في أسرع وقت ممكن مع إعطاء موافقة مبدئية فورية للعميل في حالة اكتملت المستندات المطلوبة وبعدها تسري الإجراءات بسرعة ومرونة فائقة.

مزايا قرض بدون رسوم ولا كفيل شركة متاجر للتمويل

خصصت الشركة القرض الشخصي بدون أن تطلب كفيل أو ضمانات للحصول على المال للقطاع الحكومي وشبه الحكومي ،بل أتاحت هذه الميزة أيضاً للقطاع الخاص، كما تتيح إمكانية الحصول على قرض إضافي بدون ضامن بنفس الخصائص وتمويل المتقاعدين، حيث أن الشركة تحدد القسط بحيث يناسب الدخل الشهري للعميل لمنع التعثر مع احتساب الالتزامات الشهرية لديه، بجانب أطول فترة سداد ممكنة تصل حتى خمس سنوات ميسرة الدفع، قرض بدون تحويل راتب للنساء والرجال والمتقاعدين على حد سواء بالإضافة إلى المميزات التالية:-

تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية يبدأ من 5000 ريال سعودي.

أطول فترة سداد ممكنة تصل إلى 5 سنوات ميسرة الدفع.

قرض بدون رسوم إدارية يشمل جميع القطاعات.

هامش ربح منافس وثابت طوال فترة التمويل.

تمويل بدون ضمانات للرجال والنساء والمتقاعدين.

سرعة الإجراءات وتنفيذ الصرف.

شروط القرض الشخصي شركة متاجر للتمويل

أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى الشركات الحكومية أو الخاصة بشرط أن لا يقل الراتب عن 4000 ريال سعودي.

الحد الأدنى للخدمة في العمل 3 شهور للقطاعات الحكومية وشبه الحكومي و6 أشهر للخاص.

إذا كان التمويل مع وجود كفيل فلابد أن يكون ساكن بالقرب من إحدى فروع الشركة وأن لا يقل راتبه عن 4000 ريال أيضاً.

كيفية الحصول على قرض بدون رسوم ولا كفيل

التقديم إما يكون من خلال الموقع الإلكتروني شركة متاجر للتمويل عبر www.matager.sa أو زيارة الفرع الأقرب إليك من فروع الشركة الموجودة في محافظات المملكة، ولابد ان يكون معك المستندات المطلوبة التي تتضمن ( بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول + خطاب تعريف بالراتب يشمل الدخل الأساسي والبدلات إن وجدت موضح المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالوظيفة)

لمزيد من المعلومات والاستفسارات حول القرض الشخصي للأفراد أو الشركات أو أي منتجات الشركة يرجى الاتصال على رقم خدمة العملاء 920000708.