نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي 1443 لدخول منصة الاختبارات المركزية برقم الهوية madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي 1443، نستعرض معكم ونوضح تفصيلياً طريقة تسجيل الدخول علي منصة مدرستي التعليمية 1443، وذلك من خلال الرابط الالكتروني الجديد التي أتاحته وزارة التربية والتعليم السعودية، مع قدوم العام الدراسي الجديد، حيث تعتبر المنصة واحدة من أكثر المنصات الرقمية بحثاً علي محرك جوجل الشهير في الأيام الأخيرة لما تقوم بعرضه من دروس وشرح كافي ومعتمدة من الوزارة كبديل أساسي عن الذهاب إلي المدرسة، ولذلك عبر موقع ثقفني الأخباري نقوم بوضع رابط تسجيل الدخول علي منصة مدرستي.

رابط تسجيل الدخول علي منصة مدرستي 1443

تتيح منصة مدرستي إمكانية الدخول إلي المنصة لجميع الطلاب من المرحلة الابتدائية والمرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية، حيث لدي كل طالب حساب مخصص باسم ورقم المرور للدخول علي المنصة، وذلك عبر مايكروسوفت، حيث توفر وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية المنصة من أجل إكمال العملية التعليمية، بسهولة ونجاح في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا في البلاد وضرورة الحفاظ علي أرواح المواطنين، وبالتالي تفتح المنصة أبوابها إلي الطلاب بداية من الساعة 3.30 وحتي الساعة 7.00 مساء بتوقيت المملكة، كما توفر العديد من الاختبارات اليومية لتقييم أداء الطلاب.

خطوات تسجيل الدخول على منصة مدرستي 1443

ولكي يتمكن الطالب من الحصول علي المناهج الدراسية والشرح الوافي لكل مادة عليه بتسجيل الدخول علي منصة مدرستي باستخدام كلمة المرور وأسم المستخدم التي توفره كل مدرسة إلي طلابها، واتباع الخطوات التالية خطوة تلو الأخري بشكل صحيح.

في البداية قم عزيز الطالب بالدخول علي رابط منصة مدرستي التعليمية.

ومن ثم قم بالضغط علي حساب ميكروسوفت.

قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة أمامك من الاسم وكلمة المرور.

اضغط علي كلمة تسجيل الدخول.

في النهاية وخلال ثوان تكون داخل منصة مدرستي.

منصة مدرستي التعليمية 1443

وأفادت العديد من المصادر بوزارة التعليم السعودي بأن المقررات الإلكترونية ستكون متاحة علي منصة مدرستي للمناهج الجديدة التي أقرتها الوزارة للعام الدراسي الحالي، وذلك لطلبة وطالبات التعليم العام، وذلك من أجل تعليم أكثر تفاعلية وتحسين نواتج التعليم في المملكة العربية السعودية في الحاضر والمستقبل.