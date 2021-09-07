بموافقة فورية أجل أول قسطين وأحصل على سيولة نقدية سريعة وبشروط ميسرة

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بموافقة فورية أجل أول قسطين وأحصل على سيولة نقدية سريعة ، أحد الخدمات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة ، والراغبين في الحصول على سيولة نقدية فورية بشروط ميسرة وغير معقدة ، كما يبحث الكثير من العملاء علي فرصة لتأجيل سداد الأقساط الشهرية المستحقة في بداية مدة السداد ، وذلك بما يتماشى مع الدخل الشهري للعميل ويتلائم مع الإلتزامات المالية الأخرى له ، وقد جاء البنك الأهلي التجاري بالمملكة العربية السعودية كواحد من أهم وأكبر المؤسسات المالية ، والذي يقدم مجموعة متنوعة ومتكاملة من العروض التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء داخل المملكة.
بموافقة فورية أجل أول قسطين وأحصل على سيولة نقدية من البنك الأهلي التجاري
تمويل فورى بالتقسيط الميسر ، أحد العروض التمويلية المتاحة لدى البنك الأهلي التجاري لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال الطلب ، كما يقدم البنك للعملاء من خلال هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات المالية للأفراد ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مزايا تمويل البنك الأهلي التجاري لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية الاستفادة.
- تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- برنامج تمويلي يهدف إلى تحويل مديونية العميل من البنوك الأخرى ، وتوحيد إلتزماته المالية في قسط تمويل شخصي واحد.
- يتميز هذا المنتج بمعدل نسبة سنوى منافس.
- يقدم البنك الأهلي التجاري من خلال هذا التمويل مبالغ مالية كبيرة يمكن أن تبدأ قيمتها من 5000 ريال سعودي ، وتصل حتي مليون ونصف ريال سعودي.
- يوفر البنك للعملاء سيولة نقدية سريعة من خلال هذا التمويل.
- موافقة فورية من البنك الأهلي التجاري علي طلب الحصول على التمويل الشخصي ، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ المعاملة في وقت قياسي.
- يتيح البنك الأهلي التجاري للعملاء فرصة الاستفادة من تأجيل سداد أول قسطين من الأقساط الشهرية المستحقة لسداد مبلغ التمويل.
- خيارات للسداد عديدة يمكن أن تصل مدتها حتي 5 سنوات.
- إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل الشخصي.
- يقدم البنك للعملاء من خلال هذا التمويل تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكامل لاقدر الله.
شروط الاستفادة من تمويل البنك الأهلي وتأجيل سداد أول قسطين
- يمكن للمواطن الموظف في القطاع الحكومي مدنى أو عسكرى الاستفادة من تمويل البنك الأهلي.
- موظفي القطاع الخاص والشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية ، يمكنهم أيضاً الاستفادة من هذا المنتج.
- المواطن المتقاعد يمكنه الاستفادة من تمويل البنك الأهلي التجاري.
- الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل.
- عمر الشخص المتقدم بالطلب يشترط ألا يزيد عن 60 سنة ، وذلك للاستفادة من عرض تأجيل سداد أول قسطين من الأقساط المستحقة لسداد تمويل البنك الأهلي.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين بالمملكة ، يجب ألا يزيد عمره عن 75 سنة للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي البنك الأهلي التجاري لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
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