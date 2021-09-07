أفضل تمويل شخصي بأقل راتب شهري بالمملكة من بنك ساب

أفضل تمويل شخصي بأقل راتب شهري في المملكة من بنك ساب، حيث يبحث الكثير من العملاء سواء من المواطنين السعوديين أو المواطنين الوافدين عن أفضل قرض شخصي يمكن الحصول عليه سريعاً بدون إجراءات طويلة وبدون دخل شهري كبير، وهذا التمويل متوفر من خلال بنك ساب السعودي، حيث يعتبر بنك ساب من البنوك الرائدة داخل المملكة في تقديم منتجات تمويلية تناسب جميع شرائح المجتمع السعودي سواء من الشباب والرجال والنساء والأفراد المتقاعدين، ويقدم التمويل الشخصي من بنك ساب فرص كبيرة لرغبات العملاء سواء كان هذا التمويل بغرض التعليم أو السفر أو العلاج أو الزواج أو لسداد الديون الشخصية أو لأي غرض شخصي يسعى إليه أي شخص، وسوف نوضح لكم شروط أفضل تمويل شخصي بأقل راتب شهري في المملكة من بنك ساب.

شروط أفضل تمويل شخصي من بنك ساب

يصرف بنك ساب تمويل شخصي مميز سواء للمواطن السعودي أو للوافد، ولكن يجب توافر بعض الشروط ومنها ما يلي:

يُشترط ألا يقل عمر أي عميل عن عن 21 عاماً ولا يزيد عمر أي عميل عن 58 عاماً لعاملي القطاع الحكومي و 60 عاماً لعاملي القطاع الخاص.

الحد الأدنى للراتب الشهري والخاص للأفراد السعوديين وغير السعوديين هو مبلغ (3000 ريال سعودي).

أن لا تقل مدة الخدمة والعمل الخاص بالوظيفة الحالية للعميل الراغب في التقديم علي تمويل عن شهر واحد للسعوديين و ثلاث أشهر لغير السعوديين.

مزايا الحصول علي تمويل من بنك ساب

يتم صرف قيمة التمويل بموافقة الشريعة الإسلامية.

توافر إجراءات سريعة للحصول علي التمويل خلال فترة لا تتعدي 3 ساعات.

يصل مبلغ التمويل الي مبلغ (1,500,000 ريال سعودي) كحد أقصي.

في حالة تعرض العميل الي الوفاة أو العجز الدائم (لا قدر الله)، فسوف يتم الإعفاء من دفع المديونية بعد تقديم جميع المستندات التي يطلبها للبنك.

يوفر البنك أقساط سداد تناسب دخل العميل الشهري والتي مدة سدادها تصل الي فترة 5 سنوات (60 شهراً) من تاريخ الحصول علي التمويل.

يوجد إمكانية وسهولة في الحصول على تمويل آخر إضافي بعد سداد 20% من أصل التمويل الأول.

طريقة التقديم الإلكتروني للتمويلات الشخصية

تتوفر خدمة التقديم الإلكتروني للحصول علي التمويل الشخصي من بنك ساب لجميع العملاء سواء مواطنين أو وافدين بالطريقة التالية: