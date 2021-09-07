طرق الاستعلام عن مخالفات المرور بدون أبشر

ما هي طريقة الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر؟ كيف يمكنني الاستعلام عن المخالفات المرورية بدون أبشر؟ أسئلة كثيرة جدًا حول هذا الموضوع منتشرة بشكل واسع داخل مختلف محركات البحث، حيث يرغب العديد من الأفراد الدين لم يقوموا بالتسجيل في منصة أبشر في معرفة مخالفاتهم بشكل إلكتروني دون الذهاب إلى المقر الرئيسي لخدمات المرور، وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في هذا الموضوع، فتابعونا لنتعرف على خطوات الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر.

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

وفرت خدمات المرور السعودية الكثير من طرق الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر والتي يعد أهمها ما يلي:

الاستعلام عن المخالفات عن طريق موقع سعودي.

استعلام مخالفات المرور من السجل المدني.

استعلام مخالفات المرور عن طريق الاتصال برقم استعلام المخالفات المرورية داخل المملكة السعودية.

الاستعلام عن المخالفات بدون أبشر عن طريق موقع سعودي

على المستخدم تسجيل الدخول إلى موقع سعودي.

اختر قسم أفراد ثم قم بالنقر على المخالفات المرورية.

أضغط على خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

أنقر على ابدأ الخدمة ثم ملء البيانات المطلوبة منك في خاناتها المخصصة.

ثن يقوم المستعلم بإدخال رقم الهوية الخاص بك في الخانة المخصصة.

ثم قم بإدخال الرمز المرئي الظاهر على الشاشة كما هو بشكل صحيح بدون إضافة أرقام أو أحرف زائدة.

الاستعلام عن المخالفات برقم السجل

وفرت وزارة الداخلية طريقة أخرى للاستعلام عن خدمات المرور عن طريق رقم السجل المدني عن طريق القيام بالخطوات الآتية:

أولا على المستعلم أن يقوم بالاتصال على 989

ثم يقوم باختيار اللغة العربية من خلال الضغط على رقم ١

ولتحديد خدمة الاستعلامات الإلكترونية أضغط على رقم ١

أدخل رقم السجل المدني ثم الرمز # لتظهر لك كافة المعلومات حول مخالفاتك المرورية.

كما وفرت وزارة الداخلية أيضًا الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق أرقام موحدة أو عن طريق البريد الإلكتروني الذي توفره الوزارة بالمملكة، ويكون لمن يعانون من وجود صعوبة فى استخدام احد الطرق السابقة، أما عن الأرقام والبريد المتاح معرفة المخالفة من خلاله فيكون كالتالي: البريد الإلكتروني لمعرفة المخالفات:[email protected]، أما عن الرقم الموحد فهو 920020405.