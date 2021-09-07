وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي 1443هـ لشهر صفر

يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي صفر 1443 هـ يوم الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 م، حيث انتظر العديد من السعودين موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر صفر 1443هـ، وقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف معاش الضمان الاجتماعي في يوم الأربعاء الأول من صفر 1443هـ – الموافق 8 سبتمبر2021م وبذلك سيتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لكل من يستحق معاش الضمان الاجتماعي في هذا الموعد.

صرف راتب الضمان الاجتماعي صفر 1443هـ

يستعد العديد من المواطنين في السعودية لصرف راتب معاش الضمان الاجتماعي لشهر صفر للعام الهجري الجديد 1443، حيث قد أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان في حسابهم.

صرف معاش الضمان الاجتماعي صفر 2021

تم إيداع مبالغ الضمان الاجتماعي بحساب المستفيدين من المعاش، وكانت قد قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف معاشات الضمان الاجتماعي لتحسين الوضع المعيشي للعديد من المواطنين السعودين المستحقين لصرف المعاش، كما وضعت الوزارة وصفاً لخدمة المعاش الاجتماعي.

جدير بالذكر أن معاش الضمان الاجتماعي ، وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (و أموال هذا البرنامج من الزكاة) ، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي. و يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه ، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون ، و الأرامل ذوات الأيتام، و الأيتام ، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

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