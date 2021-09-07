منصة مدرستي.. طريقة تسجيل جديد وتسجيل الدخول عبر توكلنا ومايكروسوفت

منصة مدرستي، بالتزامن مع بدء الدراسة في المملكة العربية السعودية والذي قد أعلنت وزارة التعليم السعودية عنه وأن الدراسة سوف تستمر عن بعد من خلال منصة مدرستي وقد تزايدت عمليات البحث من قبل الطلبة وأولياء الأمور عن رابط منصة مدرستي وكيفية تسجيل الدخول للطالب الجديد، وتعتبر منصة مدرستى هي من اهم المنصات التعليمية والتي اعتمدتها وزارة التعليم السعودية والتي تقدم الكثير من الخدمات التعليمية والتي كان لها دور كبير في المرحلة التعليمية خاصة في أزمة كورونا التي مرت بها البلاد ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيفية تسجيل الدخول على منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا وميكروسوفت.

منصة مدرستي:

أعتمدت وزارة التعليم السعودية بشكل كبير على منظومة التعليم عن بعد خوفا على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة وانتشار فيروس كورونا والذي ساعدها على هذا هو منصة مدرستي والتي قامت بتقديم الكثير الخدمات التعليمية للطلبة وتوفير الوقت والجهد عليهم حيث يستطيع الطالب تسجيل الدخول للمنصة ومتابعة دروسه وأداء امتحاناته ومعرفة النتيجة الخاصة به ليس هذا فقط بل يستطيع ولي الأمر متابعة مستوى أبنائه ومعرفة كيف تسير المرحلة التعليمية.

تفعيل حساب منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا

ويستطيع الطلبة والطالبات بتسجيل الدخول على منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية:

الدخول الى تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول، وتسجيل الدخول

ثم الضغط على قائمة معلومات ثم الضغط على اعدادات ثم حسابي.

ثم تظهر قائمة أخرى ونختار منها خيار تفعيل بيانات مدرستي ثم إدخال أسم الطالب.

وفي الحال سوف تصل للمستخدم او الطالب كلمة مرور لتفعيل الحساب وعند إدخالها سوف يتم تفعيل الحساب على الفور وتستطيع الدخول لمنصة مدرستي.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر حساب مايكروسوفت: