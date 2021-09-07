برنامج حافز للباحثين عن العمل وأهم شروط استحقاق الحصول عليه

نتعرف في هذا المقال على برنامج حافز وأهم شروط استحقاق الحصول عليه، فبرنامج حافز هو برنامج مقدم من المملكة العربية السعودية لمساعدة الباحثين عن عمل لإيجاد فرص مناسبة بطريقة سهلة وبسيطة، ويتمثل في نوعين وهما حافز البحث عن العمل ويتمثل في صرف مبلغ يقدر ٢٠٠٠ ريال سعودي لمدة لا تزيد عن ١٢ شهر لدعم الباحثين عن عمل وتشجيعهم ويكون علي الباحث عن العمل البحث بجدية حتى يستحق هذا الحافز، فالهدف منه هو مساعده الباحثين عن العمل لإيجاد فرص مناسبة ومستديمة وليس الاعتماد علي إعانة الحافز كدخل شهري.

أهم شروط استحقاق الحصول على حافز البحث عن العمل بالسعودية

أن يكون المتقدم للحصول علي حافز البحث عن العمل يحمل الجنسية الخاصة بالمملكة السعودية.

أن يتراوح سن المتقدم بين ٢٠ إلي ٣٥ سنة.

ألا يكون مسجل للعمل في أي من القطاع العام أو القطاع الخاص.

أن يمتلك القدرة الصحية والعقلية التي تؤهله للعمل.

وايضا ألا يكون متدرب أو طالب في أي من مراحل التعليم أو التدريب.

وألا يكون من المستحقين لمعاش التقاعد والمساعدات.

ثم ألا يكون مقيما في دور من أدوار الرعاية الاجتماعية.

ايضا ألا يكون مستحق لأي تعويض خاص بالتوقف عن العمل.

أن يكون المتقدم للحصول على الحافز مقيم بالمملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن عشرة أشهر.

وأن يكون المتقدم للحافز مضي مدة لا تقل عن سنة بحد أدنى من تاريخ إنهاء الدراسة أو التدريب إذا كان ممن يستحقون إعانة أو مكافأة دراسية أو تدريبية.

ثم أن يكون المتقدم للحافز مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر بحد أدنى من تاريخ إنهاء الدراسة أو التدريب إذا كان ممن لا يستحقون مكافأة أو إعانة دراسية أو تدريبية.

ما هو حافز صعوبة إيجاد العمل

حافز صعوبة إيجاد العمل وهو مقدم من وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية طبقا لقرار مجلس الوزراء بالمملكة السعودية وهو بمثابة دعم للذين يجودن صعوبة في البحث عن فرصة عمل، فهو يساعد الباحثين عن عمل في البحث عن طريق تنمية مهاراتهم وجعلها مناسبة لسوق العمل، أيضا يكون معه حافز مادي يستمر لمدة ١٢ شهر يقدر بحوالي ١٥٠٠ ريال سعودي في ال ٤ أشهر الأولى، ثم يكون ١٢٥٠ ريال سعودي في الأربعة أشهر الثانية، ثم تكون ١٠٠٠ ريال سعودي في الأربعة أشهر الأخيرة من السنة.