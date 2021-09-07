فتح حساب مؤسسة فردية الراجحي 1443 رابط حساب بنكي مصرف الراجحي

فتح حساب مؤسسة فردية الراجحي له شروط وخطوات لابد من اتباعها، فلابد من وجود رقم جوال مسجل باسم العميل، حيث يعتبر بنك الراجحي من أهم البنوك التي توجد على أراضي المملكة السعودية، إذ يبلغ رأس ماله أكثر25.000,00,000 ريال سعودي، حيث قام بإنشائه الأخوة صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي، وقد راعي البنك في تعاملاته المصرفية أدق أصول الشريعة الإسلامية، حيث كانت النشأة عام 1957، وقد قام هذا الصرح المالي العملاق، بتقديم العديد من الخدمات المقدمة لقاعدة عريضة من العملاء، ومن خلال هذا موقعنا المتفرد سنحاول أن نوضح كل ما يتعلق بمؤسسة صنع الأموال، ألا وهو بنك الراجحي.

فتح حساب مؤسسة فردية الراجحي

يمتلك العميل عدة اختيارات عند فتح حساب مؤسسة فردية الراجحي عن طريق الموقع أو تطبيق المباشر، ويقدم مصرف الراجحي خدمات كثير منها فتح حساب جاري أفراد، للحصول على تمويل شخصي، وكذلك تمويل عقاري الراجحي، كما يقدم عروض تمويل السيارات، وهذا ليتلاءم ويتماشى مع متطلبات دخله، ومتطلبات حياته اليومية، فيوفر الراجحي عدة حسابات مختلفة:

يمكن فتح حساب مؤسسة بنك الراجحي إلكترونيا، دون الحاجة للذهاب إلى البنك.

الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

اختيار حزمة فتح حساب مؤسسة.

ملأ البيانات التي يطلب الموقع الاستعلام عنها، كاللقب، ورقم الجوال، ورقم السجل التجاري.

وسيتم إرسال رمز تحقق على رقم الهاتف المقدم، السابق تسجيله باسم العميل، للتحقق من ملكية الخط.

ثم الضغط على مربع الموافقة، والضغط على كلمة استمرار، ثم موافق.

بعد ذلك تقديم كافة البيانات المطلوبة، والخاصة بالمنشأة.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالعميل.

يطلب بعد ما سبق العنوان الخاص بالشركة، مع الاستمرار.

التحويل مباشرة إلى صفحة بنك الراجحي، وهذا لإنهاء الإجراءات المتبقية.

حساب الراجحي للمقيمين

ويمكن فتح حساب الراجحي للمقيمين بمختلف أنواعه، سواء جاري أو متميز أو حساب خاص، حيث يتيح البنك فتح أيا من تلك الحسابات أون لاين، ولابد من توافر شروط للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية: