نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر آيفون 13 برو ماكس iPhone 13 pro max الوردي في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأتي iPhone 13 pro max وسط انتظار عدد كبير من محبي إصدارات هواتف آيفون الجديدة في المملكة العربية السعودية، ويعد اللون الوردي من أكثر الألوان جاذبية وفي الوقت نفسه شعبية في المملكة، وذلك لأنه أنيق ويشعر احساس بالعصرية ذلك بالإضافة إلى إمكانيات الهاتف المنتظر الجبارة التي تجعل من اقتنائه أمر مرغوب لدى الكثيرين ليس في السعودية وحسب ولكن في معظم دول العالم.

مواصفات وسعر آيفون 13 برو ماكس iPhone 13 pro max الوردي في السعودية

يمتلك هاتف آيفون 13 pro ماكس عدد كبير من المزايا ومنها:

إمكانية اتصاله بالأقمار الصناعية القريبة من الكرة الأرضية.

تحسينات كبيرة في الكاميرا ومن بين أبرزها زيادة حجم اتساع العدسات الخلفية.

وفي الوقت نفسه إمكانية التحدث إلى المساعدة الشخصي من آبل “سيري” بدون اتصال بالانترنت.

وكذلك احتوائه على المعالج الجديد من آبل a15 الذي سيمنح الهاتف اداء خرافي.

أيضا هناك ميزة كبيرة في هاتف iPhone 13 pro max الوردي وهي أنه يأتي مع الآتي:

طبقة حماية ضد الخدوش والصدمات على شاشة الهاتف وعلى ظهره.

ايفون 13 الوردي متى ينزل iPhone 13 pro

سوف يجري طرح الآيفون 13 الجديد باللون الوردي في يوم 14 سبتمبر القادم، وفي الوقت نفسه سوف تعلن آبل على إصدارات أخرى منها:

هاتف iPhone 13 pro.

وفي الوقت نفسه جهاز آيفون 13 برو ماكس.

وأيضا آيفون 13.

ايفون 13 جرير

تعد مكتبة جرير من أكثر الأماكن المتخصصة في بيع الهواتف بالتجزئة في السعودية، لذلك سوف يتم الإعلان هنا في المقالة فور توفر آيفون 13 على جرير.

وهناك الكثير من العروض التي تطرحها جرير على هواتف آيفون وفي الوقت نفسه نشرنا مقالة في وقت سابق عن عروض جرير على هواتف آيفون 0% على التقسيط لمدة عام.

ايفون 13 برو

تمتلك هواتف آيفون 13 برو ميزة جيدة وهي أنها تشبه خارجيًا إلى حد كبير هواتف iPhone 13 pro max.

ويأتي هذا الأمر وفقا لعدد كبير من التسريبات وأيضا قياسًا على ما كان عليه الحال في هاتف آيفون 12 برو ماكس وهاتف آيفون 12 برو.

سعر آيفون 13 برو ماكس في السعودية نسخة ال128 الوردي

سوف يأتي الهاتف بسعر 6000 ريال تقربيًا.