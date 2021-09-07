منصة الاختبارات المركزية وكيفية أجراء الاختبار وموعد الاختبارات

منصة الاختبارات المركزية هي احد الوسائل الإلكترونية الجديدة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية والتي تساعد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في السعودية، ومن منطلق التسهيل والتيسر علي جميع ملاء المنصة في الفترة الحالية ومع اقتراب موعد بدء العام الدارسي الجديد أعلنت وزارة التعليم السعودية في شهر سبتمبر الجاري أن التسجيل في الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية مازال مستمر، حيث تستهدف الوزارة من هذه الاختبارات تقييم المهارات والقدرات للطلاب، ومن خلالها يتمكن المعلم من التعرف على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وذلك من أجل التعرف علي إمكانيات الطالب ومتابعة نقاط القوة والضعف لديهم، ولهذا السبب تم إنشاء منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية ولكن يتطلب هذا الأمر التسجيل في المنصة والتي سوف نشرح كافة خطوات التسجيل في السطور التالية.

كيفية إجراء الاختبار في منصة الاختبارات المركزية

كما تعمل وزارة التعليم السعودية علي تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين في المملكة حتي يتم توفير الوقت والجهد علي الجميع وانحاز المهمات المطلوبة منه، وفي هذا الصدد تم إنشاء منصة مدرستي التي تشمل جميع الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور والتي منها التسجيل في الاختبارات المركزية لجميع المراحل التعلمية وهذه الإجراءات هي كما يلي:

اذهب إلى رابط منصة مدرستي.

قم بتسجيل الدخول عبر حساب مايكروسوفت.

من الصفحة الرئيسية اضغط على خيار الاختبارات.

اضغط بعد ذلك على زر “الاختبارات المركزية”.

انتقل إلى منصة الاختبارات وتسجيل الدخول بالحساب الخاص بمايكروسوفت.

انتقل إلى لوحة المعلومات.

قم بالضغط على خيار “ابدأ الاختبار”.

سيظهر لك الموقع بيانات الطالب من اسم الطالب وكود الطالب والمدرسة واسم المستخدم، إلى جانب اسم الاختبار.

اضغط على “إجراء الاختبار”.

اضغط على خيار “لقد قرأت جميع التعليمات ومستعد للاختبار” اضغط على زر “ابدأ الاختبار”.

سيظهر لك الموقع أسئلة الاختبار، وبعد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة اضغط على خيار “إنهاء الاختبار”.

ستظهر لك نافذة تأكيد الاختبار لتضغط على خيار “نعم”.

موعد الاختبارات

وفي هذا الشأن أيضا أعلنت وزارة التعليم عن موعد الاختبارات المركزية يبدأ من يوم الأحد 5 سبتمبر الموافق يوم 28 محرم. تشمل الاختبارات الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي. تبلغ مدة الاختبار 45 دقيقة، ويتضمن المقررات الدراسية الأساسية وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم.