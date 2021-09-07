تمويل امكان السعودي تتيح تمويل بحد أقصي بقيمة 50 الف ريال سعودي بدون كفيل

تمويل امكان السعودي اتاح للمواطنين مبالغ تمويل تساعدهم لسد حاجتهم دون الحاجة الي كفيل وهذا التمويل تابع لمصرف الراجحي السعودي حيث يوفر مصرف الراجحي السعودي قيمة خمسون الف ريال سعودي لجميع المواطنين وهذا التمويل يتم الحصول عليه بغير دعم من الكفيل ودن الحاجة اليه ويتم التقسيط للبنك لمدة طويلة الأجل مما يجعل جميع المواطنين يسارعون للحصول علي قيمة التمويل المالي

الشروط المطلوبة للحصول علي تمويل امكان السعودي

وجود دخل شهري اثناء التقديم للحصول علي التمويل بقيمة ثابتة بحد ادني قيمة خمسة الالف ريال سعودي ان يكون عمر المتقدم للحصول علي التمويل المالي لا يقل عن عشرون عاما يجب ان يكون المواطن سعودي الجنسية او حامل للهوية الوطنية السعودية ان يمتلك المواطن حساب بنكي فعال من مصرف الراجحي للحصول علي تمويل امكان ان يكون هناك تعثر للمواطن لدي سمه سعودي عند الحصول علي تمويل امكان

لذلك يجب قبل الحصول علي تمويل امكان السعودي ان تتاكد من مطابقة جميع الشروط وتوافرها والاحكام التابعة للمملكة العربية السعودية وللمصرف الممول مصرف الراجحي الذي من خلاله تتم تمويل شركة امكان لجميع المواطنين السعوديين

مميزات تمويل امكان السعودي

بعد الموافقة من قبل شركة امكان علي التمويل يمكن تقسيط قيمة التمويل لمدة كبيرة تصل الي خمسة سنوات يمكن الحصول علي قيمة التمويل من شركة امكان التابعة لمصرف الراجحي بدون الحاجة الي تحويل الراتب الشهري يمتاز التمويل العقاري انه مطبق للشريعة الاسلامية يمكن الحصول علي مبلغ يعادل خمسون الف ريال سعودي دون الحاجة الي كفيل سعودي تمويل امكان يشمل موظفين الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص الممتد وغير الممتد التمويل يتضمن القطاعات الحكومية وشبه الحكومية

مميزات تمويل امكان

تمتاز شركة امكان بقدرتها علي تقديم انسب الطرق التمويلية المبتكرة التي تساعد وتلبي جميع احتياجات المواطنين الذين ينتمون الي وظائف سواء كانت بالقطاع العام او القطاع الخاص وهذا يتم توفيره من خلال عدة مصادر سواء كانت عن طريق تطبيقات الهاتف الجوال من خلال القنوات الرقمية او من خلال جميع الفروع المتواجده في انحاء المملكة العربية السعودية او من خلال الموقع الرسمي الالكتروني يتوافق تمويل امكان مع ضوابط الشريعة الاسلامية وهو خاضع لاشراف البنك المركزي وتهدف دائما شركة امكان الي مبدأ