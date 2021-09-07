كيفية حجز مواعيد بالمرور عبر منصة أبشر الرقمية السعودية 1443

قدمت منصة أبشر الرقمية السعودية، خدمة جديدة ومهمة ،للمواطن السعودي،الا وهي خدمة حجز مواعيد بالمرور،وهي خدمة إلكترونية ،تقدمها المنصة عبر تطبيقها أبشر أفراد الجديد، الذي قامت المنصة بإطلاقه لتقديم الخدمات التي تخص الأفراد في المملكة العربية السعودية،بشكل سهل وبسيط ،كما أن المنصة قدمت عدد من الخدمات الحكومية المختلفة للأفراد بالمملكة العربية السعودية،يمكن الحصول عليها في أي وقت،وأي مكان، كما تعد هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية، المقدمة من قبل الحكومة السعودية ،التي تسعى إلى تطوير الخدمات في المملكة العربية السعودية ،وتسهيل الإجراءات على المواطن السعودي ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية.

طريقة حجز مواعيد بالمرور السعودي عبر منصة أبشر السعودية

في حالة حجز المواطن السعودي مواعيد بالمرور السعودي عبر منصة أبشر السعودية يجب اتباع الخطوات الأتية:

أولا: فتح تطبيق أبشر أفراد على الهاتف المحمول

قم بالذهاب إلى حساب المستفيد والانتقال إلى خدمة المواعيد

قم بإختيار المرور السعودي ،ثم قم بتحديد مكتب مرور المطلوب مراجعته

قم بإختيار سبب الزيارة ،والخدمة المطلوبة

يتم تحديد الوقت الذي يناسبك من بين الأوقات المتاحة ،ثم قم بتأكيد الموعد

وأخيرا :قم بحفظ التذكرة ،من أجل تقديمها للموظف عند الزيارة.

طريقة حجز موعد بالمرور السعودي دون اللجوء إلى منصة أبشر

الكثير من المواطنين السعوديين ،لا يمتلكون حساب خاص على منصة أبشر الرقمية السعودية ،ولكن يرغبون في معرفة الطريقة المتبعة حجز مواعيد في المرور دون اللجوء إلى منصة أبشر، ولكن منصة أبشر تقدم خدمة المواعيد بدون الحاجة للتسجيل في أبشر، لمديرية الجوازات ،المديرية العامة للأحوال المدنية ،ولكنها لا تشمل خدمتها الإدارة العامة للمرور السعودي ،وبالتالي فإن مالك السيارة ،يجب عليك التسجيل بحساب جديد بمنصة أبشر السعودية الرقمية ،وذلك للحصول على حجز موعد في المرور بالمملكة العربية السعودية،وكل هذا من أجل تسهيل الإجراءات للمواطن السعودي ،وتلبية رغباته ،للحصول على خدمات تسهل له الحصول على الترخيص ، وأيضا للحد من الزحام في الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ،في ظل انتشار فيروس كورونا ،والوقاية من الإصابة به ،ونحن موقع ثقفني نتقدم بالكثير من الشكر للحكومة السعودية ،في الجهود المبذول ،للارتقاء بالمواطن السعودي ،وتسهيل متطلبات المعيشة له ،ونتمني لهم التوفيق.